Halo Infinite : 343 réagit aux critiques sur les graphismes et justifie ses choix artistiques

La qualité technique et graphique de la toute première vidéo de gameplay de Halo Infinite est un des sujets brulants de cette fin de mois de juillet. Et si diverses personnalités liées à Microsoft ont déjà commenté la situation, au tour du studio derrière le jeu de s'exprimer à ce sujet en bonne et due forme.

Dans un poste tout juste publié sur le site Halo Waypoint, 343 Industries a souhaité répondre à diverses questions que les joueurs se posent au sujet de Halo Infinite. La réalisation du FPS étant le sujet qui a le plus fait parler ces derniers jours, il a été abordé d'entrée de jeu par le studio de Microsoft. Et il apparaît que si ce dernier ne cherche pas à atténuer les critiques reçues par ses graphismes, il tient à établir une distinction entre ce qui concerne la partie technique et le style artistique du jeu :

Pour commencer, nous souhaitons confirmer que oui, nous avons vu les retours venant de parties de la communauté concernant les graphismes vus dans la démo de la campagne de Halo Infinite. Mais même si nous voyons et entendons des choses bien plus positives que négatives, nous voulons apporter quelques précisions supplémentaires sur le contexte. De notre point de vue, il a deux aspects clés différents dont parle actuellement la communauté : le style artistique d'ensemble et la qualité graphique.



Si l'on se base sur ce que nous avons appris avec Halo 4, Halo 5 et Halo Wars 2, ainsi que sur les retours de la communauté, nous avons décidé de retourner vers l'esthétique original qui a défini la trilogie originale. Avec Halo Infinite, nous revenons sur un style artistique plus "classique," et ce retour était un message clé de la toute première annonce du jeu qui a généré des réponses enthousiastes et positives. Cela se traduit dans le jeu par une palette de couleurs plus vibrante, des modèles plus "propres" et des objets avec moins de "bruit." Mais cela ne veut pas dire que ces derniers sont moins détaillés. Et même si nous comprenons que cela ne correspond pas aux préférences personnelles de chacun, nous maintenons cette décisions et sommes ravis de voir que ce style plait à tant de fans à travers le monde.



Le second thème qui fait actuellement parler est celui de la qualité graphique. Les retours négatifs à ce niveau comprennent des commentaires au sujet de personnages et objets apparaissant plats, simplistes et faits de plastique, l'éclairage semblant terne et plat, ainsi que sur le pop-in d'objets. Nous avons lu vos commentaires, nous avons vu les exemples faits-maison de contenus retouchés et, oui, nous avons écouté l'évaluation de Digital Foundry. Nous sommes d'accord à de nombreux niveaux. Nous avons du travail à faire à certains de ces niveaux et devons augmenter le niveau de qualité graphique et de présentation générale d'ici la sortie du jeu final. La version utilisée pour la démo de la campagne était un work-in-progess datant de plusieurs semaines avec tout un tas d'éléments graphiques et de systèmes de jeu encore en train d'être finis et peaufinés.



Et si nous nous attendions à certains retours car ils concernent certains éléments sur lesquels nous travaillons déjà, d'autres aspects abordés dans ces commentaires nous procurent de nouvelles opportunités et ont mis en lumière de nouvelles considérations que l'équipe prend très au sérieux et travaille actuellement à évaluer. Nous n'avons pas encore de réponses fermes ou de résultats à partager mais l'équipe travaille aussi vite que possible à l'élaboration de plans destinés à adresser certains commentaires au sujet du niveau de détail, de clarté et de la qualité graphique d'ensemble. L'équipe est concentrée et dévouée au fait de s'assurer que nous avons un monde magnifique à explorer à proposer aux joueurs lors de la sortie du jeu.

Dès l'annonce de Halo Infinite, 343 Industries avait effectivement dévoilé son intention de proposer une esthétique plus proche de celle des premiers Halo. Cela se manifestait par exemple dans l'apparence de l'armure de Master Chief, sensiblement différente de ce que les joueurs avaient pu voir dans Halo 5 : Guardians.

Pour ce qui est des remarques de 343 concernant la qualité des graphismes du jeu, autrement dit la réalisation technique, le studio joue donc la carte de la démo vieille de plusieurs semaines. S'il est totalement concevable que la situation actuelle, avec le télétravail provoqué par la crise sanitaire, a bouleversé la manière de travailler de l'équipe et causé des problèmes à celle-ci, il est surprenant que Microsoft ait pris le risque de montrer une démo vieille de plusieurs semaines de son jeu le plus attendu, en développement depuis cinq ans, qui plus est sur la console présentée comme étant la plus puissante de l'histoire du jeu vidéo. D'autant plus que la firme de Phil Spencer sait mieux que quiconque qu'il est très difficile d'arranger une mauvaise première impression.

Même en accordant le bénéfice du doute à 343 Industries, reste maintenant à voir si les développeurs arriveront à améliorer le rendu du jeu de manière sensible, dans des conditions de travail correctes, d'ici la sortie de Halo Infinite prévue à l'automne prochain.

Pour rappel, Halo Infinite sera un jeu de lancement de la Xbox Series X. La date de sortie de cette dernière n'a pas encore été révélée par Microsoft. Divers éléments poussent cependant à croire à une commercialisation en novembre prochain (et potentiellement le 13).

Que pensez-vous de ces déclarations de 343 Industries ? Croyez-vous que le studio américain parviendra à améliorer suffisamment l'apparence de Halo Infinite d'ici la sortie de ce dernier ? Pensez-vous qu'un retard de la sortie du jeu est envisageable ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.