Halo Infinite : 343 Industries appelle un autre studio en renfort

Peu de temps après l'annonce officielle de Halo Infinite, il a été révélé que 343 Industries n'était pas seul sur le projet. En effet, le studio canadien de SkyBox Labs (Age of Empires II HD, Project Spark ou encore Halo 5 : Forge) participe lui aussi au développement du jeu. Mais de toute évidence, cela n'était pas suffisant.

Le studio californien Sperasoft vient d'annoncer sur son site Internet sa participation au développement de Halo Infinite "en collaboration avec 343 Industries et les Xbox Games Studios." D'après Sperasoft, les "mandats" qui lui ont été confiés par Microsoft sont "multiples" et concernent le développement d'éléments liés "au jeu et à son expérience."

Pour information, Sperasoft est une société spécialisée dans le co-développement et le soutien de studios dans la création de jeux AAA dans des domaines allant du game design à l'ingénierie en passant par la conception créative. Son équipe est composée de plus de 600 personnes réparties sur quatre sites (aux États-Unis, en Pologne et en Russie). En 16 ans d'existence, il a travaillé sur un grand nombre de jeux AAA dont Quantum Break, Call of Duty : Black Ops IIII, The Outer Worlds, League of Legends, Assassin's Creed Odyssey, etc.

Rien ne permet pour l'instant de savoir si ce partenariat entre Microsoft et Sperasoft est lié aux réactions du public à la première démo de gameplay de Halo Infinite ou à des problèmes pour terminer le jeu à temps. Des bruits de couloir font état de difficultés de développement rencontrées par 343 Industries. Le studio de Microsoft a récemment déclaré qu'il allait s'attaquer à certains des problèmes techniques soulevés par les joueurs à l'issue de la diffusion de la vidéo de gameplay. A-t-il fait appel à Sperasoft pour y parvenir ? Impossible à affirmer pour le moment.

Pour rappel, Halo Infinite est prévu sur Xbox Series X, Xbox One et PC pour le jour de lancement de la Xbox Series X. Microsoft n'a à ce jour pas annoncé la date de sortie de sa console et a simplement indiqué qu'elle débarquera pour les fêtes de fin d'année (différents éléments poussent à croire que cette commercialisation aura lieu en novembre prochain).

Que pensez-vous de l'annonce si tardive dans le cycle de développement d'un tel partenariat ? Indique-t-il implicitement que l'équipe originale du jeu rencontre actuellement des difficultés ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.