Xbox Series X : Impressionné par la rétrocompatibilité, Phil Spencer confirme de nouvelles infos en août

La communication autour des consoles de nouvelle génération devrait battre son plein. Mais non, au lieu de ça, les informations sont partagées au compte-goutte, dans des conférences virtuelles plutôt rares ou des posts de blog. La prochaine séquence se dessine pour Xbox, si l'on en croit son patron.

À peine le Xbox Games Showcase digéré qu'on se demande déjà quand aura lieu le prochain événement centré sur la Xbox Series X. Invité spéciale d'une émission animée par Jenna et Justine "iJustine" Ezarik, Phil Spencer est revenu sur cette "conférence", tout sourire, pour décrire, toujours avec le sourire, la console.

Vers la dix-septième minute de la vidéo ci-dessus, lorsque Jenna commence à parler de son excitation à l'idée de jouer à Ori and the Will of the Wisps en 120 fps, avec une sincérité désarmante, Phil Spencer rebondit. Très fort.

Oui, c'est un objectif important. Nous voyons pas mal de jeux, comme DIRT (5, nldr) qui sera aussi en 120 fps, et nous aurons d'autres à évoquer pour ce qui est du très haut frame rate.

Il a hâte de nous dévoiler les sensations que cela peut procurer, le Phil. Notamment sur les titres qui profiteront de la rétrocompatibilité.

L'équipe en charge de la rétrocompatibilité, ce sont un peu nos ninjas planqués dans l'arrière-boutique. Ils font un travail incroyable, et sans trop spoiler, voir le boulot qu'ils ont abattu pour le frame rate sur les jeux rétrocompatibles... Ce n'est pas normal lorsqu'on achète une nouvelle console que l'on puisse jouer aux vieux jeux et qu'ils se jouent dans de meilleures conditions. Mais à mesure que nous continuerons à parler de cela, je pense que les joueurs seront impressionnés par le travail que cette team a réalisé, je très fier d'eux. Je pense que l'investissement que les joueurs ont fait dans Xbox et s'assurer que ça continue, que ce soit pour les manettes ou les jeux que vous possédez déjà, respecter la relation des gamers avec nos produits, c'est pour moi extrêmement important, et c'est devenu un pilier pour l'équipe.

Il a VRAIMENT envie d'en parler. Et il le fait, en lâchant ce qui pourrait être un indice sur le prochaines révélations majeures pour la Xbox Series X.

Je suis très enthousiaste et je me sens obligé d'en parler davantage. Cela devrait être en août. Je pense qu'en août nous aurons plus de choses à dire là-dessus.

S'agira-t-il d'un Inside Xbox, d'un autre Showcase, ou d'un simple communiqué accompagné de vidéos pour illustrer ? Seul l'avenir nous le dira. Et l'avenir, ça commence MAINTENANT !

