TEST du casque Logitech Pro X Wireless : Le meilleur micro du marché des casques gaming

Nous avons testé pendant plusieurs semaines un produit haut de gamme de chez Logitech à savoir le casque sans fil Pro X, qui a beaucoup de choses en commun avec son compère filaire. Voilà ce que l'on peut en dire.

Le modèle Pro X sans fil garde toujours son design inspiré. C'est d'ailleurs la première chose qui marque en ouvrant l'habituel packaging noir et bleu : l'élégance du produit. Plastiques de qualité pour les oreillettes avec ce joli logo gris métallisé, arceau en aluminium avec serre-tête en simili-cuir. Esthétiquement, on sent que l'on est sur un produit haut de gamme et cela se ressent même au toucher avec ce coté moelleux des coussinets. Notons au passage car c'est encore bien trop rare que le casque propose deux paires de coussinets. L'une en simili-cuir qui est montée d'office sur le casque et une seconde façon velours disponible dans la boite. L'une tient chaud mais se nettoie facilement, l'autre est plus simple pour l'été mais un poil plus compliquée à nettoyer. Dans les deux cas, c'est parfait pour gens qui ont l'hygiène comme grande préoccupation. Dans la boite on retrouve aussi le micro détachable, la clé USB récepteur Bluetooth et son cable USB type C pour le rechargement rapide. Le casque intègre par ailleurs la fameuse technologie maison de chez Logitech baptisée Lightspeed et qui permet d'avoir une stabilité audio sans faille.

Un peu trop ajusté

Une fois sur la tête on remarque que le casque enveloppe délicatement l'oreille et n'exerce aucune pression sur celle-ci. Le réglage du casque permet de s'adapter à toutes les têtes, donc même très chevelu ou avec une grosse tête, le casque convient. Par contre, une pression (légère) se fait clairement ressentir sur les tempes. C'est souvent le cas chez Logitech on ne ressent pas cette terrible pression sur le haut du crane qui intervient parfois après une heure d'utilisation ou moins. Son poids de 370 grammes y est sûrement pour quelque chose. Coté confort, le casque marque donc des points par certains aspects mais il en perd hélas pour d'autres. Ce n'est pas forcément grave en soi, mais quand on débourse 200 euros cela peut le devenir.

Performances sans faille

Comme toujours nous avons testé le casque dans plusieurs conditions : musiques pendant la bureautique, mais aussi et surtout jeu vidéo puisque c'est un casque à destination des joueurs. Nous avons ressorti pour l'occasion ce bon vieux Hunt : Showdown (oui, encore) étant donné que c'est le jeu actuel qui tire le mieux parti du son et qui en fait une composante de gameplay. Sur le sujet, l'entreprise suisse a encore fait un travail exemplaire. Une fois le logiciel Logitech G Hub installé, il est possible d'accéder à pas mal d'options de réglages et de pré-réglages. Le logiciel reconnait même les jeux installés pour enregistrer les paramètres pour chaqcun. Le son est riche avec très une bonne définition des spectres et une spatialisation bien rendue.

Un micro exceptionnel : Le meilleur de sa catégorie

Par rapport à la version filaire, la plus grosse différente réside dans son microphone. Celui-ci profite de la technologie Blue Voice Software. En utilisant des algorithmes, le logiciel G Hub peut traiter votre signal audio avec un filtre complexe en temps réel, ce qui fait que le son du micro ressemble plus à celui d'un micro pro qu'à celui d'un classique micro-casque. Sans conteste, il s'agit du meilleur microphone du marché pour ce type de produit. La voix est impeccablement claire, sans aucun défaut avec un filtre anti-bruit exceptionnel.

La batterie de l'appareil est prévue pour fonctionner 24 heures ce qui reste dans la moyenne de ce type de produit. Par contre méfiance car cela étonne lors des premiers jours, il faut éteindre/rallumer le casque avant chaque utilisation car le périphérique ne propose pas de système de veille au sens traditionnel du terme. Lors des premiers jours d'utilisation nous avons eu la fâcheuse tendance de débrancher/rebrancher le casque avant de comprendre le fond du problème.

x x x x x EN RÉSUMÉ UN MICRO EXCEPTIONNEL POUR SA CATÉGORIE ! Le casque Logitech Pro X Wireless coûte cher mais pour son prix vous pourrez profiter d'un excellent rendu audio et surtout du meilleur micro du marché dans sa catégorie de produit. Si vous êtes tatillon sur la clarté de la voix, sachez qu'il n'y a aucun risque d'être déçu avec celui-ci. Il en a va de même pour ses capacités audio. Par contre si vous avez la tête un peu large, sachez que ce casque a la fâcheuse tendance à serrer un peu les tempes. Rien heureusement d'assez problématique pour ruiner votre expérience d'utilisation.

x x x xxxx x x x ON A AIMÉ : ON N'A PAS AIMÉ : Un rendu audio de bonne qualité.

Un micro tout simplement excellent.

Un design très réussi. Un peu trop ajusté.

Un mode de mise en batterie qui surprend (pas de veille classique).