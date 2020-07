EA "plus intéressé que jamais" par des acquisitions, Warner Bros. Games dans le viseur ?

Il a été révélé en juin dernier que le groupe américain AT&T chercherait actuellement à se séparer de Warner Bros. Interactive Entertainment (WBIE), sa filiale jeu vidéo. Et selon la rumeur, Electronic Arts ferait partie des éditeurs intéressés. De son côté, la société d'Andrew Wilson semble en tout cas ouvert à l'acquisition de studios.

À l'instar d'autres sociétés, Electronic Arts vient de communiquer ses derniers résultats financiers. Et comme le veut la coutume, l'éditeur américain a dans la foulée répondu aux questions des investisseurs. L'une de ces dernières concernait la manière qu'Electronic Arts a d'envisager les acquisitions de sociétés et studios. Et c'est Blake Jorgensen, le directeur des opérations de l'éditeur, qui y a répondu (propos relayés par le site VG247) :

Nous essayons d'acheter de grands talents et non pas des jeux. (L'acquisition de Respawn) n'était pas liée à l'envie d'acheter Titanfall. Et ce n'est pas une insulte envers Titanfall, c'est un jeu incroyable et nous verrons peut-être un nouveau Titanfall un jour à venir, mais c'est l'équipe qui nous intéressait. Et cela va de Vince Zampella (le patron de Respawn) à l'ensemble de l'organisation.



Cela demande donc un peu de temps mais soyez certains que nous sommes plus intéressés que jamais car nous voyons qu'il existe du talent et construire de nouvelles licences de qualité est d'une importance critique pour la croissance de notre activité.

Blake Jorgensen n'a donc pas évoqué explicitement Warner Bros. Games. Mais il confirme qu'Electronic Arts est actuellement dans une phase de rachats de structure. Pour rappel, un rachat de Warner Bros. Games n'implique pas le rachat de toutes les licences associées à ses studios. Si certaines d'entre elles, comme Mortal Kombat, pourraient cependant être incluses dans le contrat, l'acquéreur de Warner Bros. Games obtiendrait avant tout des studios et des équipes très expérimentées.

Comme indiqué précédemment, WBIE détient les studios suivants : TT Games (LEGO), Rocksteady Studios (Batman Arkham), NetherRealm Studios (Mortal Kombat), Monolith Productions (La Terre du Milieu : L'Ombre de la Guerre), WB Games Boston, Avalanche Software (travaillerait sur un Harry Potter AAA), Playdemic, WB Games Montreal (travaillerait sur un nouveau Batman), WB Games San Francisco et WB Games San Diego.

Un rachat de Warner Bros. Games par Electronic Arts constitue-t-il une issue souhaitable à vos yeux ? Si le choix vous revenait, qui aimeriez-vous voir faire l'acquisition de cet éditeur et ses studios ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.