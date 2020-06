Warner Bros. Games (Batman Arkham, Mortal Kombat) serait en vente, des éditeurs intéressés

Plus tôt cette année, une rumeur sérieuse affirmait que Warner Bros. Interactive Entertainment prévoyait de tenir sa propre conférence E3 pour la première fois de son histoire. Si cette dernière a évidemment été annulée à cause de la crise sanitaire mondiale, d'autres choses se trament dans les coulisses chez l'éditeur.

À lire aussi : Batman Arkham Legacy : Le titre du jeu de Warner Bros. Montréal en fuite ?

Le site de la chaîne de télévision américaine CNBC rapporte que l'opérateur téléphonique américain AT&T, propriétaire de Time Warner depuis 2018, chercherait à vendre sa filiale jeu vidéo, Warner Bros. Interactive Entertainment (WBIE), également appelée Warner Bros. Games. CNBC, qui tient cette information de sources proches du dossier, indique également que cette vente pourrait rapporter environ 4 milliards de dollars à AT&T (environ 3,55 milliards d'euros selon le taux de change actuel).

Toujours selon les sources de CNBC, Electronic Arts, Activision Blizzard et Take-Two Interactive (la maison-mère de 2K et Rockstar Games) se sont dits intéressés par ce rachat. Elles indiquent cependant qu'aucun marché n'a pour l'instant été conclu et que la vente n'est pour l'instant pas imminente. AT&T cherche à se séparer de certaines de ses filiales pour éponger ses dettes, qui s'élèvent à près de 200 milliards de dollars (le rachat de Time Warner a coûté 85 milliards de dollars).

Même si Warner Bros. Interactive Entertainment dispose de plusieurs marques qui lui sont propres, comme Mortal Kombat ou Scribblenauts, un certain nombre de ses plus gros jeux sont liés à des licences venues d'autres branches de Warner (Batman, LEGO, Harry Potter ou encore Game of Thrones). D'après les sources de CNBC, un accord de licensing pourrait venir se greffer à la vente de WBIE. Ainsi, AT&T pourrait continuer de gagner de l'argent avec ses propriétés intellectuelles qui ne sont pas liées au jeu vidéo et le nouveau propriétaire de WBIE pourrait quant à lui exploiter ces dernières.

Pour info, WBIE détient les studios suivants : TT Games (LEGO), Rocksteady Studios (Batman Arkham), NetherRealm Studios (Mortal Kombat), Monolith Productions (La Terre du Milieu : L'Ombre de la Guerre), WB Games Boston, Avalanche Software (travaillerait sur un Harry Potter AAA), Playdemic, WB Games Montreal (travaillerait sur un nouveau Batman), WB Games San Francisco et WB Games San Diego. Comme indiqué plus haut, rien n'est fait pour le moment. L'affaire reste cependant à suivre.

Comment réagissez-vous à cette rumeur ? Pensez-vous que le rachat de Warner Bros. Games par l'un de ces éditeurs pourrait être une bonne chose ? À l'inverse, craignez-vous les conséquences d'une telle vente ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.