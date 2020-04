Reboot de Batman Arkham, univers partagé et jeu Superman refusé par Warner, les rumeurs

Il se trame des choses chez Warner Bros. Games en matière de jeux de super héros depuis plusieurs années. Ça, tout le monde le sait. Faute d'annonce, ce que tout le monde ne sait pas en revanche, c'est ce que l'éditeur américain et ses studios préparent exactement. Si des rumeurs et du teasing persistants donnent des indices, de nombreuses interrogations demeurent. De nouvelles rumeurs semblent apporter quelques précisions.

Cela fait maintenant des années que les fans des jeux Batman Arkham attendent l'annonce de ce qui viendra après Batman Arkham Knight. Comme de nombreux éléments le poussent à croire depuis de nombreux mois, le prochain jeu de Warner Bros. Montréal serait un nouveau Batman Arkham mettant en scène la Cour des Hiboux.

Le site GWW, citant de multiples sources, affirme que ce jeu est bel et bien celui sur lequel planche le studio québécois et ajoute de nouveaux éléments à cette rumeur. Selon ses sources, ce nouveau jeu serait un "soft reboot" de la série des Batman Arkham (ce qui implique qu'il partirait sur de nouvelles bases tout en tenant compte de certains éléments de la série originale).

Ce nouvel Arkham marquerait le début d'un univers vidéoludique partagé pour les super héros DC et mettrait bel et bien en scène La Cour des Hiboux. Mais ce n'est pas tout. GWW indique également que d'autres héros de l'univers Batman seraient jouables dans ce nouveau titre et que ce dernier permettrait de jouer en coopération.

D'après les sources du site américain, ce jeu devrait sortir à l'automne prochain et être suivi relativement rapidement par le prochain jeu de Rocksteady (le studio britannique qui a créé Batman Arkham). Ce dernier se déroulerait lui aussi dans l'univers partagé mis en place par le jeu de Warner Montréal et serait prévu sur PS5 et Xbox Series X. Rien n'indique cependant si la crise sanitaire actuelle a bouleversé ces plans.

Et Superman alors ?

Pour ce qui est du jeu Batman mettant en scène Damian Wayne, le fils de Bruce, GWW affirme que ce dernier a été annulé il y a plusieurs années. Du côté de Superman, depuis plusieurs années, des rumeurs évoquent régulièrement le développement d'un jeu centré sur Clark Kent et son alter ego. D'après nos informations, un tel jeu n'est pas en développement chez Rocksteady.

En revanche, les sources de GWW affirment que Rocksteady a proposé un jeu Superman faisant suite à Batman Arkham Knight à sa maison-mère il y a plusieurs années. Warner Bros. a cependant refusé le projet. L'éditeur américain ne désespère cependant pas de pouvoir un jour proposer un jeu consacré à l'homme d'acier. Et d'après GWW, Warner Bros. préparerait bel et bien un jeu Superman next-gen avec un autre studio que Rocksteady. De multiples jeux Superman ayant apparemment été annulés ces dernières années, rien n'est gravé dans la roche pour le moment.

Pour rappel, le journaliste américain Jason Schreier affirmait récemment que Warner Bros. prévoyait de tenir une conférence E3 cette année, avant que le salon ne soit annulé en raison de la crise sanitaire mondiale. Parmi les jeux que la filiale du studio de cinéma américain devait présenter se trouvaient, selon les sources du journaliste, un nouveau Batman ainsi que le prochain jeu de Rocksteady. Si le Batman de Warner Montréal est bel et bien prévu pour l'automne prochain, l'éditeur ne devrait plus tarder à l'annoncer.

Que pensez-vous de toutes ces rumeurs ? Certaines vous intéressent-elles ? Aimeriez-vous pouvoir jouer à un jeu Superman ? Sur quel type de jeu de super héros aimeriez-vous que Rocksteady travaille ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.