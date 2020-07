Batman Arkham : Les dernières rumeurs au sujet du jeu de Warner Montréal

Tout pousse à croire que Warner Bros. dévoilera enfin le Batman en développement au sein de son studio québécois depuis des années au cours de son événement en ligne d'août prochain. En attendant l'annonce officielle, ou une fuite conséquente, des nouvelles rumeurs affirment révéler quelques détails supplémentaires au sujet du jeu.

KC Walsh, rédacteur en chef du site américain The GWW a récemment tweeté ce qu'il présent comme des informations au sujet du nouveau Batman Arkham en développement chez Warner Bros. Montréal lui ayant été données par "quelqu'un ayant travaillé dessus au début de son développement."

Selon lui, le jeu, que de récents dépôts de noms de domaine poussent à appeler Gotham Knights, permettra d'incarner plusieurs personnages issus de la "Bat-famille" (Robin, Batwoman, etc.). Ce nouveau titre mettre en scène plusieurs factions ennemies, Police de Gotham City y compris, et exploitera un "Système Nemesis" (similaire à celui utilisé dans L'Ombre de la Guerre). La Cour des Hiboux, dont la rumeur parle depuis des années, sera bel et bien le principal ennemi affronté par les héros. Ce nouvel épisode devrait également contenir des liens avec les précédents Batman Arkham.

D'après les informations reçues par KC Walsh, le jeu était initialement prévu pour la fin de l'année sur PS5, Xbox Series X, PS4 et Xbox One (et certainement sur PC aussi). Il précise cependant que tous ces éléments lui avaient été donnés avant la crise sanitaire liée à la pandémie de COVID-19. Les choses ont peut-être changé depuis.

À noter que ce n'est pas la première fois que le site The GWW s'exprime au sujet des jeux DC en développement et annulés chez Warner. Et comme à chaque fois, ces informations sont à prendre avec des pincettes en attendant l'annonce officielle du jeu par l'éditeur américain (ou une fuite plus concrète).

Pour rappel, différents bruits de couloir affirment que ce nouveau Batman par Warner Bros. Montréal sera présenté au cours de l'événement DC FanDome prévu pour le 22 août prochain.