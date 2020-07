Le PDG d'Epic accusé d'avoir complimenté la PS5 en raison de l'investissement de Sony, il répond

Comme nous vous l'indiquions plus tôt aujourd'hui, Sony vient d'investir 250 millions de dollars dans Epic Games et de devenir actionnaire minoritaire (1,4% des parts de la société) du studio. Et certains estiment que cette situation fausse certaines déclarations récentes du patron d'Epic Games au sujet de la PS5.

À lire aussi : PS5 : Epic Games la qualifie de "chef-d'oeuvre" et de console "révolutionnaire"

Depuis la première présentation de l'Unreal Engine 5 via une démo tournant en temps réel sur PS5, diverses personnalités d'Epic Games, dont son PDG, chantent fréquemment les louanges de la nouvelle console de Sony. L'annonce faite hier soir de l'investissement de Sony dans Epic Games à hauteur de 250 millions de dollars a rapidement soulevé des questions chez certains joueurs quant à la sincérité de ces compliments.

Ces derniers se demandent en effet si ces déclarations pour le moins élogieuses n'ont pas été motivée par l'entrée de Sony au capital du studio américain. À un twittos affirmant qu'il trouve désormais "hautement suspectes" les précédentes déclarations d'Epic au sujet de la PS5, Tim Sweeney, le PDG du studio, a répondu :

Yes, here's what I said back in May below. Serious investment discussions followed from the Unreal Engine 5 demo we showed on PlayStation 5. I guess they liked it!https://t.co/c9x4q1v87P https://t.co/XoOTR5hThU