PS5-Xbox Series X : Des graphismes "vraiment photoréalistes" dignes de films selon Epic Games

Dès qu'il est question d'une nouvelle génération de consoles, le bond en matière de graphismes proposés par les nouvelles machines est un sujet qui intéresse grandement les joueurs. À en croire Epic Games, la PS5 et la Xbox Series X ne seront pas, grâce à sa technologie, en reste à ce niveau.

À lire aussi : PS5 : Epic Games la qualifie de "chef-d'oeuvre" et de console "révolutionnaire"

Comme nous vous l'indiquions il y a quelques jours, Kim Libreri, le directeur technique d'Epic Games, a récemment répondu aux questions du Magazine PlayStation Officiel britannique. La nouvelle génération de consoles et l'Unreal Engine 5 étaient évidemment au coeur de la discussion. Kim Libreri explique que son "rêve" a toujours été que les graphismes générés par ordinateur en temps réel soient aussi "crédibles et réalistes" que les images vues dans un film. Et d'après lui, la PS5 et la Xbox Series X associées à l'Unreal Engine 5 permettront de s'approcher d'un tel résultat (propos relayés par le site VGC) :

Les graphismes next-gen et la puissance de calcul ne serviront pas seulement à rendre les jeux plus immersifs, mais rendront également possibles de tous nouveaux concepts de gameplay pouvant tirer parti d'environnements et d'éclairages totalement dynamiques, de moteurs physiques véritablement améliorés, d'une intelligence artificielle plus sophistiquées et d'expériences multijoueur plus riches. [...]



L'industrie du cinéma mène des expériences de prévisualisation et de conception de plan cinématographique avec l'Unreal Engine depuis de nombreuses années. Et l'année dernière, (le réalisateur) Jon Favreau et LucasFilm ont sauté le pas et se sont mis à utiliser Unreal pour générer des pixels destinés à être utilisés dans des effets visuels vus à l'image dans The Mandalorian.



Cela étant dit, l'industrie du cinéma crée des assets d'une complexité quasi infinie et pour le contenu en temps-réel (dans les jeux, ndlr) nous avons besoin de mailles de polygones simplifiées ainsi que de maps normales. Et cela représente un difficulté qui reste à surmonter. Grâce à Nanite, la nouvelle percée technologique de l'Unreal Engine 5 (qui, selon Epic, permet d'importer dans le moteur des assets d'une qualité visuelle digne du cinéma dont l'échelle sera adaptée en temps réel sans perte de qualité, ndlr), nous avons enlevé ces barrières.



Vous pouvez désormais créer des environnements avec des assets haute qualité digne du cinéma et le moteur fait tout le gros oeuvre, ce qui mène à des résultats véritablement photoréalistes.

Kim Libreri ne mâche clairement pas ses mots dès qu'il est question de ce qu'il sera possible de voir dans les jeux next-gen. Et d'après lui, ne plus à voir à se soucier de toutes ces considérations techniques permettra aux développeurs, et en particuliers aux développeurs indépendants qui occupent plusieurs postes à la fois, de se concentrer sur les concepts et le gameplay.

Pour rappel, certains développeurs pourront commencer à utiliser l'Unreal Engine 5 au début de l'année prochaine via sa preview. La sortie complète du moteur est quant à elle prévue pour fin 2021. Aux dernières nouvelles, le moteur sera compatible PS5, Xbox Series X, PS4, Xbox One, Switch, PC, MAC, iOS et Android.

Que pensez-vous des déclarations du directeur technique d'Epic Games ? Croyez-vous que les jeux iront aussi loin que ça visuellement sur la prochaine génération de consoles ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.