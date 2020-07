Sony investit une belle somme dans Epic Games

À l'heure où beaucoup attendent que la nouvelle génération de consoles de salon soit enfin déployée, la firme japonaise vient de s'engager financièrement avec les parents de Fortnite.

Sony a investi 250 millions de dollars dans Epic Games a-t-on appris il y a quelques heures. Le géant japonais dispose d'une part d'environ 1,4% de la société américaine dirigée par Tim Sweeney.

En préparation de l'arrivée de la PS5, le rapprochement entre les deux compagnies est donc de plus en plus affirmé. En mai dernier, la première présentation de l'Unreal Engine 5 avait été effectuée sur cette console qui, depuis, n'a cessé d'être vantée par Epic Games. Il s'agit là d'un allié de poids sur le plan technologique mais également ludique : Fortnite continue d'être un des jeux les plus populaires du monde, avec plus de 350 millions d'utilisateurs et des opérations, comme la diffusion de bandes-annonces de blockbusters en avant-première, qui rencontrent toujours un certain succès.

Cette collaboration n'empêchera pas Epic Games d'être impliqué sur d'autres supports avec son moteur, multi-plateforme, comme avec ses jeux. Mais y'aura-t-il quelques avantages pour la PS5 ?Allez savoir. En tout cas, il semble loin le temps où l'on se chamaillait pour l'activation du cross-play sur PS4.

