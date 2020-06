PS5 : Epic Games la qualifie de "chef-d'oeuvre" et de console "révolutionnaire"

Depuis l'annonce officielle de l'Unreal Engine 5 et du rôle qu'a joué la PS5 dans la conception de ce dernier, divers représentants d'Epic Games chantent les louanges de la nouvelle console de Sony. Et de toute évidence, ils n'ont pas fini de le faire.

À lire aussi : Phil Spencer commente la conférence PS5 et évoque l'événement Xbox de juillet

Les colonnes du dernier numéro de l'Official PlayStation Magazine britannique ont donné la parole à Nick Penwarden, le vice président en charge de l'ingénierie chez Epic Games.

Et ce dernier n'a clairement pas peur de manier l'hyperbole pour donner son avis au sujet de la PS5 (déclarations relayées par le site GamesRadar+) :

La PlayStation 5 est un chef-d'oeuvre de design de systèmes. En plus de réaliser un énorme saut en matière de calcul informatique et de performances graphiques, elle est également révolutionnaire en matière de stockage et de technologie de compression des données. Cela déverrouille de nouveaux types de jeux et expériences dont les joueurs pourront profiter.

En plus de publier ces déclarations pour le moins mesurées, le Magazine Officiel PlayStation a également interrogé Kim Libreri, le directeur technique d'Epic Games. Ce dernier a quant à lui expliqué ce que la PS5 apportera aux jeux vidéo :

Les graphismes de prochaine génération ainsi que la puissance de calcul ne rendront pas seulement les jeux plus immersifs. Ils permettront également l'utilisation de nouveaux concepts de gameplay pouvant tirer parti d'environnements et d'éclairages entièrement dynamiques, d'une physique amplement améliorée, d'une intelligence artificielle plus sophistiquée et d'expériences multijoueur plus riches.

Voilà de quoi mettre la pression aux développeurs qui souhaiteront que leurs jeux soient dignes de toutes ces promesses. Pour rappel, la PS5 est prévue pour la fin de cette année.

Que pensez-vous des déclarations des deux représentants d'Epic Games ? Les jugez-vous exagérées ? Ou représentent-elles vraiment ce que proposera l'expérience de jeu sur PS5 ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.