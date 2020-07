TEST Asus ROG Strix Go 2.4 : Un casque Gaming extrêmement polyvalent

Toujours pour continuer le test de la gamme Electro Punk dont nous avons commencé à vous parler ici nous avons eu entre les mains (ou plutôt sur la tête) le Rog Strix Go 2.4. Un casque particulièrement polyvalent qui propose différentes configurations et qui est notamment parfait pour les joueurs nomades.

Tout comme la souris ROG Strix Impact II elle aussi sous l'étendard Electro Punk, ce casque ROG Strix Go 2.4 propose un packaging rose et noir. Un coloris que l'on retrouve une fois encore sur le produit en lui-même histoire d'avoir toute une gamme de périphériques assez harmonieuse. Première bonne nouvelle en ouvrant cette fameuse boite rose et noire c'est la découverte en plus du casque d'une pochette de rangement rigide avec tout ce qu'il faut à l'intérieur : Dongle pour le sans fil, cable jack et câble USB de rechargement. La deuxième nouvelle et vous devinez ce sur quoi on va insister : La polyvalence nomade/sédentaire.

Parfaitement nomade

En effet le casque fonctionne aussi bien en sans fil qu'en filaire. Le mode filaire profite d'un câble tressé de 1 m 80 (de quoi voir venir) bien que le constructeur communique beaucoup sur la grande portabilité du casque. En premier lieu, on notera la présence d'une pochette rigide de belle facture qui permet le transport de l'appareil et de divers accessoires. Un vrai gros plus qui est souvent oublié des constructeurs. Le casque promet une autonomie de 25 heures et une charge rapide de 15 minutes pour 3 heures d'utilisation. Un énorme plus pour les longs voyage en avion ou en train et globalement là où les prises électriques se font rares.

Confortable et léger

Ce casque est d'autant plus nomade qu'il est vraiment léger et de taille tout à fait raisonnable. C'est même l'un de ses atouts : 290 grammes sur la balance et un gabarit de 20.69 x 6.69 x 15.89 cm. On l'oublie presque une fois sur la tête et on échappe à cet horrible syndrome d'étau que l'on ressent parfois avec certains casques de la concurrence dans la même gamme de prix. Les oreillettes sont moelleuses, confortables et en simili-cuir de belle qualité. Le seul reproche à faire comme toujours c'est que ça tient un peu chaud. Par contre c'est plus facilement nettoyable que les versions en tissu et on vous conseille d'ailleurs de passer une lingette nettoyante voir anti-bactérienne chaque semaine (si possible sans jamais toucher électronique). On regrette l'absence d'autres oreillettes de rechange qui sont vraiment un gros plus, surtout quand on commence à toucher à du haut de gamme comme ici. L'arceau profite aussi du même revêtement et de ce même touché moelleux pour le sommet du crâne.

Le design assez classique dans ses lignes fonctionne très bien avec cette fameuse touche Electro Punk qui apporte un côté Cyberpunk/néon. Ça permet de varier les plaisirs et de sortir de la monotonie de la version toute noire du casque (qui existe bien évidemment aussi).

Un audio de qualité

Concernant l'audio pure, c'est une bonne surprise ici aussi avec une belle présence des basses, des médiums et des aigus. Les bas médiums sont un peu en retrait globalement et on vous conseille de passer via le ROG Armoury II pour améliorer un peu les choses. Car si on vous parle ici de la version du casque en sortie de boite, il est bien évidemment possible de modifier et d'améliorer le rendu. Globalement l'audio est bon et même si l'on est en dessous de la qualité d'un Astro A50 par exemple (qui n'est pas dans la même gamme de prix) on a affaire à un beau rendu. Le casque est compatible avec la spatialisation 7.1 mais comme toujours on trouve que ça apporte un côté peu naturel aux musiques et on vous conseille de l'utiliser pour des jeux qui profitent véritablement de cette option sinon la plus-value ne vaut clairement pas le coût.

On terminera sur le micro, qui est entièrement détachable et qui surprend par la grande clarté et finesse de voix. Le système de suppression de bruit désormais omniprésent sur ce type de produit fait son office. Cela permet de camoufler un ventirad qui s'emballe un peu trop ou un ventilateur qui tourne lors d'une chaude nuit d'été.

x x x x x EN RÉSUMÉ UN CASQUE NOMADE TRÈS POLYVALENT ! ASUS frappe fort avec ce casque qui symbolise la polyvalence à la perfection. Aussi bien à l'aise sur les routes avec votre smartphone grâce au dongle USB-C, que dans les transports avec votre Nintendo Switch ou tranquillement chez vous avec votre PC. Léger sur la tête, encombrement réduit grâce à une élégante pochette rigide, audio de qualité... Il n'y a pas grand chose à rapprocher à ce casque si ce n'est peut-être l'absence de bluetooth et de coussinets de rechange pour les maniques.

x x x xxxx x x x ON A AIMÉ : ON N'A PAS AIMÉ : Avec ou sans-fil

Léger, parfait pour les nomades

Audio très bon

Design simple mais qui fonctionne Pas de coussinets de rechange

Pas de bluetooth