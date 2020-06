TEST de la ROG Strix Impact II : L'efficacité à petit prix

Nous avons pu tester pendant quelques temps la souris ROG Strix Impact II de chez ASUS Rog. Celle-ci fait partie de la gamme Electro Punk qui décline aussi son offre avec un casque et un clavier (uniquement en QWERTY pour l'instant). Asus souhaite avec ce produit proposer de la qualité tout en restant assez raisonnable sur les tarifs. Force est de constater que le pari est réussi.

Comme expliqué plus haut la ROG Strix Impact II fait partie de la gamme Electro Punk mais la souris existe aussi dans un design plus classique sans la mention Electro Punk, noire et rouge, plus sobre. La version de test est aisément reconnaissable via son packaging rose et noir. Un coloris qui se retrouve aussi dans le design de la souris elle-même. Légèrement transparente sur le dessus, elle laisse entrevoir certains de ses composants avec une forte luminosité ambiante. Aussi bien dans le RGB que le choix des couleurs, on sent une touche du genre Cyberpunk/Neon. Ça fonctionne plutôt bien et la gamme est réellement reconnaissable.

Petit prix...

Petit prix oblige (50 euros), la boite comprend le strict minimum à savoir la souris en elle-même et la documentation classique. De taille moyenne, elle mesure 120 mm x 62,5 mm x 39,5 mm pour seulement 79 grammes. Si vous n'avez pas des mains de géants, elle devrait parfaitement s'adapter à votre morphologie quoi qu'un peu trop basse. Elle a du mal à épouser complètement la paume de la main si vous êtes un peu grand. Elle ne propose pas de poids supplémentaire pour l'alourdir mais elle reste de toute façon dans la moyenne pour ce type de produit.

...Mais belles performances

Elle est totalement symétrique mais absolument pas pour les gauchers. Ses boutons sont sur la tranche gauche donc forcément pour un droitier. Choix étrange et non des moindres c'est le bouton DPI qui est situé littéralement sous la souris et non au niveau de la molette comme très souvent sur ce type de produit. Ça empêche de pouvoir faire du réglage à la volée directement en jeu, dommage sans être non plus handicapant.

D'ailleurs, de ce coté-là, il s'agit d'un capteur optique PixArt PAW3327 qui permet d'aller jusqu'à 6200 DPI. On peut évidemment faire mieux mais une fois encore c'est dans la moyenne. Si vous voulez vous lancer dans l'eSport, cela sera peut-être un peu léger, mais pour un joueur moyen qui veut simplement profiter cela reste à fait jouable et agréable. Elle se trouve équipée de huit patins, la glisse est bonne et le poids plume permet d'accélérer encore un peu les choses.

Des concessions

Le logiciel Armoury Crate permet d'abord de configurer des macros , mais aussi le système de RGB qui autorise d'ailleurs la synchronisation avec les autres appareils de la gamme et même n'importe quel appareil ASUS. Ce même logiciel permet aussi de créer des profils pour chacun de vos jeux.

Pour ce qui est de l'utilisation en jeu, francs et nets, les interrupteurs Omron des clics principaux sont sensibles mais font un travail assez admirables dans les FPS (au regard du prix de la souris). C'est un réel plaisir d'utilisation et après un très court temps d'adaptation on se rend compte qu'Asus a vraiment voulu proposer une expérience se rapprochant le plus possible du haut de gamme malgré les concessions flagrantes (faible DPI par exemple et capteur parfois un peu léger).

EN RÉSUMÉ DE BONNES PERFORMANCES POUR UN BON PRIX La ROG Strix Impact II propose des performances appréciables pour un tarif tout de même relativement abordable et honnête. Si elle n'est pas forcément la meilleure de sa catégorie, elle reste convaincante aussi bien au niveau de son capteur que des ses interrupteurs. Elle réussit le pari d'offrir ce qu'il faut aux utilisateurs qui n'ont pas forcément envie de casser la tirelire pour apprécier un jeu.

ON A AIMÉ : ON N'A PAS AIMÉ : Design simple qui fonctionne

Un vrai poids plume

De bonnes performances pour son prix

Son prix Un bouton DPI en dessous