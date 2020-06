The Last of Us 2 : Phil Spencer (Xbox) félicite Neil Druckmann, ce dernier répond

Comme nous vous l'indiquions plus tôt aujourd'hui, Sony vient de révéler que The Last of Us Part II a passé le cap des quatre millions d'exemplaires vendus en seulement trois jours. Parmi les nombreuses réactions générées par cette annonce se trouve celle du dirigeant du concurrent direct de Sony.

Neil Druckmann, le vice-président de Naughty Dog et auteur de The Last of Us Part II, s'est félicité des excellents premiers chiffres de ventes réalisés par le nouveau jeu de son studio sur son compte Twitter personnel. Phil Spencer, grand patron de Xbox, a profité de ce tweet pour féliciter celui qui est également le directeur de la création de Naughty Dog :

Thanks, Phil! Looking forward to what y'all have coming. - Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) June 26, 2020

Félicitations à toi et à l'équipe pour le succès rencontré par ce très grand jeu. Ce à quoi Neil Druckmann a répondu :

Merci Phil ! J'ai hâte de voir ce que vous (Xbox) préparez.Malgré le récent regain d'intensité de la compétition entre Sony et Microsoft, les choses restent de toute évidence cordiales entre les représentants des différents camps. Pour rappel, plusieurs anciens membres des studios de Sony comme Sony Santa Monica (God of War) ou Naughty Dog (The Last of Us) ont récemment rejoint les rangs de The Initiative, le nouveau studio californien des Xbox Game Studios. Les responsables des studios de Microsoft gardent donc un oeil sur les jeux réalisés par les studios First Party de Sony et ceux qui les créent.