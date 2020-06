The Last of Us 2 : Plus de quatre millions de jeux vendus en 3 jours, un record pour Sony

The Last of Us Part II est incontestablement un succès critique. Et les premiers signes venus de différents territoires laissaient indiquer que le jeu prenait également le chemin du succès commercial. Sony vient de confirmer que le jeu a bel et bien réussi à trouver son public.

Sony vient d'annoncer qu'au 21 juin dernier, plus de quatre millions d'exemplaires de The Last of Us Part II ont été vendus à travers le monde. Sachant que le jeu est sorti le vendredi 19 juin, il a passé ce cap en seulement trois jours. Le jeu de Naughty Dog devient ainsi l'exclusivité PS4 à s'être le plus rapidement vendue.

À titre de comparaison, Sony se félicitait en 2013 des résultats obtenus par le premier The Last of Us. En effet, 3,4 millions d'exemplaires du blockbuster de la PS3 avaient été vendus au cours des trois semaines suivant sa sortie. Ce score avait fait de The Last of Us la nouvelle licence la plus rapidement vendue sur PlayStation 3.

Et la licence The Last of Us n'a fait que gagner en popularité au fil du temps. À la fin de l'année dernière, le jeu original (version Remastered sortie sur PS4 incluse) avait atteint les 20 millions d'exemplaires vendus. Tout pousse donc à croire que les 4 millions de sa suite ne sont qu'un début.