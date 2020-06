Série The Last of Us : Pour Troy Baker, qui pourrait incarner Joel ?

Depuis début mars, on sait que Neil Druckmann travaille avec Craig Mazin, showrunner de Chernobyl, sur une série télévisée The Last of Us pour HBO. La distribution n'est pas encore annoncée, mais une personne très proche d'un des personnages principaux des jeux a son mot à dire.

Troy Baker connaît bien Joel Miller. C'est un peu de lui que l'on retrouve dans ce personnage que l'on peut considérer comme le père adoptif d'Ellie, quant à elle campée par Ashley Johnson. La question du casting reste en suspens et beaucoup de fans ont déjà émis des souhaits, plus ou moins crédibles.

Un nom qui revient fréquemment pour Joel, c'est Josh Brolin, que l'on connaît depuis Les Goonies et qui a pu étaler tout son talent dans des films comme No Country For Old Men, W., ou encore Avengers Infinity War et Endgame. Lorsqu'il avait été interrogé à ce sujet durant un AMA sur reddit, il avait rétorqué trouver l'idée intéressante mais qu'il en était resté, côté jeu vidéo, à Robotron, Asteroids et Galaga. Mouais.

Collider a passé quelques minutes en compagnie de Troy Baker et a parlé de cette série The Last of Us en cours de création. Lui pense qu'il ne pourrait pas y aller, estimant qu'il a toujours donné au rôle à travers les jeux. Concernant Brolin, il confie qu'ils se sont déjà croisés, lors d'un tournage et qu'ils avaient passé une bonne nuit à boire ensemble, puis plus tard à l'aéroport de Los Angeles, où Baker avait expliqué avoir été très influencé par son travail pour Joel. Et d'ajouter :

Si jamais on vous appelle pour le rôle d'un personnage prénommé Joel, je serais honoré et je pense que cela vous apporterait beaucoup de le jouer.

Mais malgré cela, Troy Baker n'est pas certain qu'il serait heureux, au final, d'un tel choix.

Je pense que Brolin serait un choix parfait. Mais je ne sais pas si j'apprendrais quelque chose d'autres sur Joel.

Le comédien préférerait une autre approche. Et comme il le dit pour conclure, il sera heureux et gagnant dans tous les cas. Pourquoi pas. Tout ce que l'on espère, c'est que la série HBO saura s'élever au niveau du diptyque de Naughty Dog.