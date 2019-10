Batman Arkham Legacy : Le titre du jeu de Warner Bros. Montréal en fuite ?

Si l'on ne sait toujours pas officiellement ce que nous réservent les probables prochaines aventures vidéoludiques de l'homme chauve-souris, un simple tweet pourrait avoir provoqué une étincelle.

À voir aussi : HORS-JEU : Plume a regardé The Boys, la série de super-héros HARDCORE

La rumeur du jour, on la doit à un leaker dont certains faits d'armes avaient obligé un constructeur à réagir. Il s'agit de New_Wasabi, que Nintendo avait poursuivi en justice avant l'E3 2019 pour cause de prédictions considérées comme fuites indésirables.

Ce 21 octobre, donc, celui qui se présente comme un journaliste de Spieltimes et Nintendo Soup a posté sur Twitter deux gazouillis courts mais efficaces :

The stuff about the playable family seems to be legit