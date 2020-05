Captain Tsubaba Rise of New Champions : Le Sénégal nous régale en vidéo

Alors que vous n'aurez pas le loisir d'admirer cet été des gars bien battis se battre à grands coups d'enjambées pour la possession d'un fameux ballon rond, la dernière adaptation en date du manga de Yōichi Takahashi espère bien profiter de ce passage à vide pour rafler la mise.

À voir aussi : Captain Tsubasa Rise of New Champions : On y a joué, nos impressions amusées

Et tout porte à croire que toutes les nations du globe (ou presque) seront à terme représentées dans Captain Tsubasa : Rise of New Champions, puisqu'après les allemands ou les américains (ces derniers n'ont pourtant jamais particulièrement brillé dans la discipline), voici venu le tour de la Sénégal Junior Youth d'entrer en scène, en dévoilant ses deux joueurs vedettes : Ismail Senghor et Moussa Malick Diallo. Une fois de plus, les deux joueurs ont été spécialement créés pour cette nouvelle adaptation vidéoludique qui vous permettra également de créer votre propre avatar.

Faute d'Euro 2020, Captain Tsubasa : Rise of New Champions est prévu quelque part en 2020 sur PC, PlayStation 4 et Switch.