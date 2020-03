Captain Tsubasa Rise of the New Champions dévoile son mode création de personnage en images

Si vous pensez comme notre cher Plume qu'il vous est encore possible de rejoindre malgré votre âge avancé l'iconique équipe de la Nankatsu SC, vous n'avez peut-être finalement pas tord, puisque la prochaine adaptation en date des aventures du très ailé Captain Tsubasa risquent d'exhausser l'un de vos souhaits. Enfin... presque.

À voir aussi : Captain Tsubasa Rise of New Champions : On y a joué, nos impressions amusées + gameplay inédit

Nous savions déjà que le mode Episode of Tsubasa vous permettrait d'avaler les kilomètres de chaque terrain de football en respectant la trame scénaristique du manga de Yōichi Takahashi, mais Bandai Namco vient tout juste de dévoiler via son site officiel un autre versant de l'histoire qui pourrait tout aussi ravir les fans aventureux.

En effet, Captain Tsubasa : Rise of New Champions proposera en plus un mode baptisé "New Hero" dans lequel vous pourrez créer de toutes pièces votre personnage, pour ensuite lui permettre de rejoindre la Morano Furano Middle School de Hokkaido, la Toho Academy de Tōkyō ou encore la Musashi Middle School de la même préfecture. Vous pouvez d'ailleurs découvrir un aperçu de la création de personnage dans notre galerie d'images.

Vous l'aurez deviné : le but sera de dominer le Nankatsu SC de Tsubasa Ohzora pour ensuite pouvoir intégrer la New Hero League, un tournoi destiné à repérer les hauts potentiels du football nippon, afin de former la buldozérique All Star Team. L'éditeur nous promet ainsi des rebondissements en fonction des amitiés que vous pourrez lier sur votre parcours, qui vous permettront également de débloquer des coups spéciaux en fonction de vos affinités.

Vous avez encore le temps de décider quel maillot profitera de vos faveurs, puisque Captain Tsubasa : Rise of New Champions est prévu quelque part en 2020 sur PC, PlayStation 4 et Switch.