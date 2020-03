Captain Tsubaba Rise of New Champions : Un personnage inédit rejoint l'équipe allemande

Tout le monde connait cette citation tronquée que l'on doit à l'attaquant anglais Gary Lineker : "Le football est un sport qui se joue à onze contre onze, et à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne". La prochaine déclinaison vidéoludiques des aventures de Captain Tsubasa risque en tous cas d'accréditer cette théorie.

De l'équipe nationale allemande, les fans du manga de Yōichi Takahashi connaissaient déjà le capitaine Karl-Heinz "Kaiser" Schneider, et le redoutable gardien Deuter Müller, au patronyme au moins aussi germanique. Dans Captain Tsubasa : Rise of New Champions, il faudra également compter avec un petit nouveau, du nom de Cornelius Heine, que vous pouvez découvrir dans notre galerie d'images (c'est le blondinet à gauche).

Dévoilé dans les pages du Weekly Shōnen Jump, ce milieu de terrain viendra soutenir son capitaine, notamment grâce à sa technique spéciale du "Yōkai", dont on ignore encore si elle fera ou non intervenir ces esprits malins propres à la culture japonaise...

Captain Tsubasa : Rise of New Champions tentera de vous faire oublier le report d'un certain Euro 20201 en 2020, justement, sur PC, PlayStation 4 et Switch.