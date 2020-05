Captain Tsubaba Rise of New Champions dévoile les nouveaux joueurs américains en vidéo

Alors que les fans du ballon rond ont appris avec surprise ou stupeur (rayez la mention inutile) la fin de saison rétroactive de leur discipline favorite, Captain Tsubasa : Rise of New Champions tente de panser leurs plaies, pour ceux qui n'ont pas fait semblant de se rouler par terre, suivez mon regard.

À voir aussi : Captain Tsubasa Rise of New Champions : On y a joué, nos impressions amusées

Bien qu'ils ne soient jamais parvenus à associer le terme football au bon sport, il faudra tout de même compter avec l'équipe américaine, qui dévoile à la faveur d'une nouvelle bande-annonce la présence des joueurs de l'America Junior Youth que sont Blake Martin and Cheikh Azwan, spécialement créés pour cette nouvelle aventure inspirée du manga de Yōichi Takahashi.

Musclez votre jeu de jambes : Captain Tsubasa : Rise of New Champions est prévu quelque part en 2020 sur PC, PS4 et Switch.