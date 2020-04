TEST du micro nacon Streaming Microphone : La qualité sur PS4

Partager ses expériences, ses impressions est une pratique qui est désormais commune. Ceci dit, souvent, pour proposer du contenu de qualité, il est préférable de se doter d'un PC ou d'une machine annexe pour effectuer la saisie et les commentaires de ses expériences. Avec les fonctions de streaming des consoles, ce n'est désormais plus nécessaire, mais il faut toujours être bien écouté. Le micro de nacon a pour but de faire en sorte que ce soit la cas.

On peut désormais facilement partager ses parties sur YouTube, ou Twitch en deux temps trois mouvements. Mais le périphérique d'enregistrement voix est souvent limité au micro-casque. S'il suffit à dialoguer avec ses coéquipiers en partie en ligne, c'est insuffisant pour proposer une qualité satisfaisante aux millions de spectateurs qui vont vous suivre. C'est pourquoi un "vrai" micro sur pied pourrait bien vous intéresser.

Lumière bleue, on est bien officiellement chez Sony !

Le micro qui vous remet sur pied

Problème, sur la PS4, il est loin d'être certain que votre micro sur pied PC soit reconnu et fonctionne. nacon s'engouffre donc sur un secteur presque vierge de toute concurrence pour proposer son matériel adoubé PlayStation, afin de prendre le relais du ST-200 sorti il y a déjà deux ans. Il devient ainsi son propre concurrent et ce n'est d'ailleurs pas sans poser quelques questions (nous y reviendrons).

Le micro est livré avec une bonnette, une belle attention qui est loin d'être systématique. Cela vous évitera les effets de souffle et n'écorchera ainsi pas les oreilles de vos auditeurs. La qualité de fabrication de l'ensemble est satisfaisante, les finitions sont propres. Le micro est soutenu par un simple trépied et une pièce de fixation réglable. Il n'est pas suspendu et il faudra donc faire attention à ne pas le placer sur une surface soumise aux vibrations, ou carrément sur la console comme certains pourraient avoir envie de le faire.

Les puristes auraient voulu un système de suspension pour éviter un maximum de parasites, mais à moins de 80€ le micro sur pied, il n'est pas étonnant que nacon ait dû rogner sur ce système.

L'ennemi vient de l'intérieur

Le câble USB qui lui sert de connectique est long d'un mètre quatre-vingt (1.80m). C'est largement suffisant et comme on pouvait s'y attendre, vous pouvez sans souci le brancher sur un PC où il sera parfaitement reconnu. C'est ici qu'arrive la comparaison qui pose question.

Comme le ST-200, il comprend un DAC 16bits 48Khz (il y a d'ailleurs de fortes chances que ce soit exactement le même dans les deux micros). Le pied et la pièce adaptative, sont strictement identiques. Lui aussi est cardioïde, c'est-à-dire qu'il enregistre ce qui se trouve devant lui (vous) et pas la console et les sons qui émanent de votre TV/moniteur. Et enfin, lui aussi manifeste son activité avec une LED bleue.

Les différences se situent au niveau du bouton "mute" qui vous met en silence et surtout sur la connectique secondaire et les fonctions annexes. Là où le PS4 Streaming Microphone se contente du bouton mute, le ST-200 permet de régler le gain, ainsi que le volume de retour des écouteurs avec des potentiomètres. Le retour étant aussi possible avec la connectique mini-jack intégrée sur le pied du micro.

Comme le ST-200 est également compatible PS4 et au même prix que le Streaming Microphone, on peine à comprendre pourquoi un utilisateur avisé ne choisirait pas le modèle qui propose le plus de fonctionnalités. C'est la seule question (mais une question de poids) qui nous laisse encore dubitatifs.

x x x x x EN RÉSUMÉ SON PIRE ENNEMI EST DE LA FAMILLE Le PS4 Streaming Microphone possède un nom tellement générique qu'il risque de tomber dans l'oubli. Sans une baisse de tarif justifiant les différences avec son grand frère qui affiche les mêmes performances techniques, mais propose plus de prestations, il ne sera sans doute pas le premier choix de ceux qui ont envie de hausser la qualité de leur stream. En revanche, si l'occasion fait le larron, c'est-à-dire si vous le trouvez moins cher, ou qu'il est rapidement disponible par rapport au ST-200, vous restez sur un produit de bon rapport qualité / prix qui fera parfaitement l'affaire. D'autant que ce qui fait la qualité d'un streamer, c'est un peu la technique, mais surtout beaucoup la rhétorique !

x x x xxxx x x x ON A AIMÉ : ON N'A PAS AIMÉ : Un prix contenu et plutôt abordable pour ceux qui veulent streamer.

La bonnette livrée d'emblée.

La qualité de fabrication et de finition. La proposition d'un produit plus performant au même prix en concurrence directe.