Xbox Series X : The Coalition veut faire tourner Gears 5 en 120 fps

L'augmentation sensible du framerate des jeux est un des principaux combats que les constructeurs de consoles veulent mener sur la prochaine génération de consoles. Si ce combat concerne évidemment les jeux "next-gen," la rétrocompatibilité fait qu'il concerne également les titres plus anciens.

Comme indiqué plus tôt cette semaine, The Coalition a officiellement révélé être en train de travailler sur une mise à jour Xbox Series X de Gears 5. Le studio canadien a à ce propos révélé avoir déjà réussi à obtenir des premiers résultats pour le moins encourageants en seulement deux semaines. Et il a indiqué qu'il ne comptait pas en rester là et que du travail d'optimisation reste à faire.

Dans un article publié sur le Xbox Wire, le directeur technique de The Coalition, Mike Rayner, a indiqué que sur Xbox Series X, Gears 5 bénéficie d'ores et déjà d'un nombre de particules affiché à l'écran augmenté de 50% par rapport à la version PC du jeu tournant en Ultra. Et pour ce qui est du framerate, le jeu tourne déjà à plus de 100 images par seconde sur la nouvelle console. Mike Rayner avoue à ce sujet que son équipe cherche actuellement à faire tourner les modes multijoueur du jeu en 120 images par seconde sur Xbox Series X. S'il ne garantit pas qu'ils y arriveront, le fait qu'il envisage cette possibilité publiquement laisse entendre que la chose leur paraît réalisable.

Pour rappel, Microsoft a indiqué que Gears 5 fera partie des titres bénéficiant du système de "Smart Delivery." Le jour de la sortie de la Xbox Series X, toujours prévue pour la fin de cette année, les possesseurs de la version Xbox One de Gears 5 pourront télécharger gratuitement une mise à jour du jeu leur permettant de profiter de sa "version Xbox Series X."

