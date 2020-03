Xbox Series X : Version améliorée de Gears 5 développée en 2 semaines, smart delivery prévue

Il y a quelques semaines, Microsoft dévoilait le système de Smart Delivery, permettant à l'acheteur d'une version Xbox One d'un jeu de bénéficier gratuitement des améliorations apportées à ce dernier sur Xbox Series X sans avoir à racheter le jeu sur la nouvelle console. On sait désormais que Gears 5 fera partie des titres bénéficiant de ce système, avec en prime des informations sur le type d'amélioration dont il bénéficiera sur la nouvelle machine.

Comme nous vous l'indiquions plus tôt aujourd'hui, Digital Foundry a récemment pu découvrir la Xbox Series X dans les locaux de Microsoft et parler de la console avec nombre de personnes qui ont travaillé dessus. En plus d'en apprendre davantage au sujet de la machine, Digital Foundry a également eu la possibilité de voir tourner et d'obtenir des informations sur un jeu Xbox One qui bénéficiera d'améliorations sur Xbox Series X. Ce jeu, c'est Gears 5.

D'après The Coalition, la version Xbox Series X de Gears 5 présentée à Digital Foundry a été réalisée en seulement deux semaines. Le studio de Vancouver a tout d'abord reçu l'aide d'Epic Games qui l'a aidé à faire tourner l'Unreal Engine 4 sur Xbox Series X. Ensuite, The Coalition n'a eu qu'à faire passer tous les réglages internes du jeu à l'équivalent de la version PC tournant sur "Ultra," ce qui a permis d'ajouter des "contact shadows" (technique qui permet d'améliorer la profondeur et le réalisme d'un écran de jeu en simulant de manière plus naturelle la gestion des ombres) améliorées ainsi que la nouvelle fonctionnalité d'illumination globale de l'écran via du ray tracing de l'Unreal Engine 4 (fonctionnalité gérée par le software).

En plus de ça, les cinématiques, qui tournaient en 30 images par seconde sur Xbox One X sont affichées en 60 images par seconde sur Xbox Series X. D'ici la sortie de la console, toujours prévue pour la fin d'année à l'heure actuelle, les performances de la version Series X de Gears 5 pourraient être encore améliorées. En effet, The Coalition précise que ce portage n'a pas encore été optimisé. D'après Digital Foundry, Gears 5 sur Xbox Series X propose d'ores et déjà, et sans optimisation, des performances similaires à celles du jeu lorsqu'il tourne sur RTX 2080.

Enfin, comme indiqué plus haut, The Coalition a confirmé que Gears 5 bénéficiera du système Smart Delivery. Ce qui signifie que toute personne qui a la version Xbox One du jeu pourra bénéficier gratuitement de ces améliorations lorsqu'elle lancera son jeu sur une Xbox Series X.