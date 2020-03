La Xbox Series X aura ses propres "cartes mémoire," les infos

Lorsque des photos de l'arrière de la Xbox Series X ont fuité plus tôt cette année, une mystérieuse fente présente sur la machine a soulevé de nombreuses interrogations. On sait désormais à quoi servira ce port.

Parmi les nombreuses informations au sujet de la Xbox Series X incluses dans le dossier mis en ligne par Digital Foundry plus tôt aujourd'hui se trouvaient des révélations au sujet de la mystérieuse fente présente à l'arrière de la console. Comme indiqué précédemment la Xbox Series X bénéficiera d'un SSD d'1 To embarqué. Mais vue la taille des jeux actuels, et celle que pèseront certainement les jeux next-gen, il y a fort à parier que ce To sera vite rempli.

Pour ceux qui ont besoin de plus d'espace de stockage, Microsoft a décidé d'emprunter un chemin inattendu. En effet, la fente présente à l'arrière de la Xbox Series X sert à accueillir des cartes mémoire au format propriétaire conçues par Microsoft et Seagate. Ces cartes SSD NVMe (la technologie NVMe permet à un SSD de se comporter davantage comme une mémoire flash que comme un disque dur, ce qui accélère sensiblement sa vitesse) viennent augmenter la capacité de stockage de la Xbox Series X d'un To. Et à l'instar des cartes mémoires à l'ancienne, une même carte SSD NVMe Xbox Series X pourra être utilisée sur plusieurs consoles. Cela permettra d'utiliser "simplement" un même jeu sur plusieurs machines.

En effet, les disques durs USB classiques actuellement compatibles avec la Xbox One pourront toujours être utilisés sur Xbox Series X. Mais un jeu Series X présent dessus devra obligatoirement être transféré vers le SSD interne de la console pour être utilisé. Les disques durs actuellement utilisés sur Xbox One pourront en revanche servir à lancer des jeux Xbox One et Xbox/360 rétrocompatibles sur Xbox Series X.

À l'heure où sont écrites ces lignes, le prix de ces cartes mémoires d'un genre nouveau n'a pas été révélé. À titre de comparaison, un disque dur externe Seagate USB 3.0 4 To pour Xbox One est vendu 128 euros sur Amazon.

Que pensez-vous de la décision de Microsoft d'utiliser des cartes mémoires sur Xbox Series X ? Comptez-vous vous en procurer une (ou plusieurs) ou préférerez-vous faire le ménage régulièrement sur votre console ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.