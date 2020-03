E3 2020 : Le site iam8bit annonce démissionner de la direction créative du salon

Vous la sentez cette odeur de brûlé ? C'est celle du pin Bristlecone qui commence à s'embraser. Ce cépage qui figure parmi les plus anciens encore en vie sur notre fragile planète se trouve généralement en Californie, et sa fumée n'annonce généralement rien de bon.

L'E3 2020 est-il au bord de l'annulation ? Les organisateurs de l'Entertainment Software Association déclaraient pourtant hier "activement évaluer la situation" au quotidien, tout en maintenant officiellement la tenue du célèbre salon californien.

Si rien n'a pour le moment changé sur le papier, le site iam8bit qui devait cette année s'occuper de la "direction créative" vient à son tour de hisser le drapeau blanc :

It's with mixed emotions that @iam8bit has decided to resign as Creative Directors of what was to be an evolutionary #E32020 floor experience. We've produced hundreds of gaming + community events and it was a dream to be involved with E3. We wish the organizers the best of luck.