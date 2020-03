Coronavirus : L'état d'urgence déclaré à Los Angeles, la réponse des organisateurs de l'E3

Les organisateurs de l'E3 ont déclaré il y a quelques jours qu'ils continuaient leurs préparations du salon et que l'édition 2020 devrait bel et bien avoir lieu. La situation liée au Covid-19 évoluant tous les jours, l'incertitude quant la tenue du salon cette année est grandissante.

À lire aussi : Xbox Series X, E3 2020 : Phil Spencer détaille son voyage au Japon

L'État de Californie et la ville de Los Angeles viennent de décréter l'état d'urgence des suites du premier décès du coronavirus sur son territoire (à l'heure où sont écrites ces lignes, la Californie a 53 cas déclarés de Covid-19). Cette déclaration a pour but, selon le maire de Los Angeles, de faciliter la coopération entre les différentes agences gouvernementales, mieux identifier les cas et obtenir des fonds (si besoin) pour lutter contre la propagation du virus.

Du côté de l'industrie vidéoludique, cette situation mène logiquement à se poser des questions quant à la tenue de l'E3 2020. Ce qui a incité l'Entertainment Software Association, l'association des éditeurs de jeux en Amérique du Nord qui organise l'E3 chaque année, à faire le point sur la situation actuelle du salon :

La santé et la sûreté de nos visiteurs, exposants, partenaires et de notre personnel est notre principale priorité. Bien que l'ESA continue de prévoir un E3 sûr et réussi du 9 au 11 juin, nous surveillons et évaluons la situation quotidiennement.



Notre équipe en charge de l'E3 et nos partenaires continuent de surveiller l'évolution du Covid-19 via les Centres de Contrôle et de Prévention des Maladies et l'Organisation Mondiale de la Santé. Nous évaluons activement les dernières informations et continuerons à développer des mesures destinées à réduire encore plus les risques sanitaires pendant le salon. [...]



Une fois encore, soyez assurés que nous nous allons continuer d'évaluer chaque évolution de la situation et donnerons des nouvelles si besoin.

L'E3 2020 est donc toujours sur les rails aux dernières nouvelles. La situation peut cependant changer très rapidement.

Pensez-vous que l'E3 2020 va être annulé ? Seriez-vous déçus si c'était le cas ? Quelles solutions trouverons selon vous les éditeurs pour faire leurs annonces et permettre à la presse d'essayer leurs prochains jeux ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.