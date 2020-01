PS5 : Sony confirme qu'il ne sera pas à l'E3 2020, voici la raison

Nous vous en parlions hier soir : le fait que Sony puisse éventuellement ne pas être présent durant l'E3 2020. C'est désormais confirmé. La firme nippone ne sera pas présente sur le salon californien en juin prochain.

Sony s'est en effet confié auprès de nos confrères de GamesIndustry concernant leur non-présence sur le mythique salon américain et voici les explications qu'il a donné :

Après une évaluation approfondie, SIE a décidé de ne pas participer à l'E3 2020. Nous avons énormément de respect pour l'ESA en tant qu'organisation, mais nous ne pensons pas que la vision de l'E3 2020 soit le bon endroit pour ce sur quoi nous souhaitons nous concentrer cette année.



Nous nous appuierons sur notre stratégie d'événements mondiaux en 2020 en participant à des centaines d'événements grand public à travers le monde.



Notre objectif est de faire en sorte que les fans se sentent membres de la famille PlayStation et aient accès à leur contenu préféré. Nous avons une fantastique gamme de titres à venir sur PlayStation 4, et avec le prochain lancement de la PlayStation 5, nous nous réjouissons vraiment d'une année festive avec nos fans.

Sony ne participera donc pas cette année non plus à l'E3. Après avoir évité d'y mettre les pieds l'année dernière faute de contenu à montrer, les astres de la next gen furent alignées pour faire revenir le géant nippon sur le salon américain en 2020.

Ce ne sera finalement pas le cas et Sony va donc communiquer par le biais d'autres canaux (à la mode Nintendo, plus proche du public ?) et forcément effectuer ses propres événements.

L'E3 s'essouffle-t-il au fur et à mesure des années ? Cela semble être le cas au vu des dernières éditions, mais il est évidemment bien trop tôt pour l'affirmer avec certitude. Qui vivra verra.

Rappelons que l'E3 2020 aura lieu à Los Angeles, entre les 9 et 11 juin prochains.