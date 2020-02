Horizon Zero Dawn listé sur PC par Amazon

Les joueurs ne savent pour le moment par ce sur quoi planche Guerrilla Games actuellement. Il se pourrait cependant qu'à court terme, un des projets du studio hollandais soit un portage PC d'un de ses plus grands jeux.

La version française du site de vente en ligne Amazon liste depuis peu une version PC Windows de Horizon Zero Dawn. Le géant américain ne donne pas de date de sortie ou de prix et indique simplement que le jeu est édité par Sony. Une capture d'écran de ce listing est disponible dans notre galerie ci-dessous.

Si le fait qu'un jeu non-annoncé soit listé sur un site de vente en ligne ne garantit pas la sortie de ce jeu, ce listing particulier met la puce à l'oreille. En effet, une rumeur sérieuse affirme depuis plusieurs semaines que Horizon Zero Dawn est actuellement en développement sur PC et que ce portage est prévu pour cette année. Si c'est bel et bien le cas, l'annonce officielle ne devrait plus trop tarder.

Et pour ce qui est de la licence Horizon Zero Dawn dans son ensemble, une autre rumeur affirme qu'un nouveau Horizon Zero Dawn, certainement en réalité virtuelle, est actuellement en développement chez Sony London Studios.

