Death Stranding annoncé sur PC, la période de sortie révélée

En mars dernier, Sony diffusait une vidéo dans laquelle il mettait en avant les exclusivités PS4. L'absence de Death Stranding de cette vidéo avait mis la puce à l'oreille à certains joueurs. À quelques jours de la sortie du jeu sur PS4, la raison de cette absence vient d'être clarifiée. Et comme le rappellent de vieilles déclarations, cette nouvelle n'est pas si surprenante que ça.

À lire aussi : Death Stranding : George Miller (Mad Max) élogieux sur Hideo Kojima

Death Stranding sortira sur PC au début de l'été 2020. L'information est 100% officielle puisqu'elle vient d'être communiquée par le compte Twitter officiel de Kojima Productions :

Thanks to all of you who have been supporting #DEATHSTRANDING!

DEATH STRANDING release on PS4 is November 8, 2019!!

Furthermore, KOJIMA PRODUCTIONS is happy to announce that DEATH STRANDING will be coming to PC in early summer of 2020!!#kojimaproductions #deathstrandingpc pic.twitter.com/Sk4clWWY1X