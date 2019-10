Horizon Zero Dawn : Un nouveau jeu serait en développement chez Sony London, la PS5 visée ?

Horizon Zero Dawn étant un des grands succès de la PS4, il semblait logique que Sony ne se contente pas d'un seul jeu se déroulant dans l'univers imaginé par Guerrilla Games. À en croire de nouveaux bruits de couloir, un nouveau Horizon serait bel et bien en développement. Et ce nouveau titre ne serait pas nécessairement ce à quoi les joueurs s'attendent.

Le bruit de couloir du jour concernant Horizon Zero Dawn, qui peut presque être qualifié de fuite, vient de Callum Hurley, un ancien d'Oculus VR. Sur son compte Twitter personnel, celui qui travaille désormais pour Digital Pivot 360, a en effet laissé entendre qu'un nouveau Horizon Zero Dawn en réalité virtuelle est actuellement en développement :

Was recently made aware of a very exciting new PlayStation VR game coming out of London Studio. Not sure whether it'll be for PS4, PS5 or both, but it's really exciting, and an announcement could be on the Horizon...