Horizon Zero Dawn arriverait sur PC selon Kotaku

Apprécié par les joueurs PS4 et jalousé par ceux qui n'en ont pas une, le jeu d'action en monde ouvert de Guerrilla Games sorti en 2017 s'apprêterait, selon les informations de Kotaku, à faire un grand bond vers une autre plate-forme.

Sony envisage-t-il les ordinateurs domestiques comme une nouvelle terre d'asile de ses exclusivités ? Une chose est sûre, si ce que Kotaku annonce dans un article paru ce jeudi 16 janvier 2020, cela laisse entrevoir un avenir qui paraissait difficile à envisager.

Jason Schreier affirme que trois personnes parfaitement au courant des plans de Sony lui ont confirmé que Horizon Zero Dawn s'apprêterait à sortir sur PC. Une première pour un jeu exclusif à une console Sony et financé par ce dernier.

Ce serait une nouvelle terre à découvrir pour la flamboyante Aloy, et l'occasion pour un marché important de se plonger dans une des exclusivités parmi les plus acclamées et vendues de la PS4. Sans oublier que, techniquement, il pourrait être question de profiter de l'aisance des bécanes haut de gamme, ce que Death Stranding, qui profite du même moteur, devrait démontrer cet été.

Après Xbox, qui ne se limite plus aux seules consoles depuis un moment et affirme vouloir atteindre un public toujours plus large, PlayStation deviendra-t-il la marque d'un écosystème ? Et le PC un terrain neutre qui met tout le monde d'accord ? D'autres suivraient-ils, tel God of War que Cory Barlog, son réalisateur, aimerait volontiers voir s'exporter ? Tant de questions, mais pas de réponses pour le moment. Il va falloir guetter avec attention...