Granblue Fantasy Versus confirme sa sortie européenne, mais annule une version physique

La moisson du jour est plus que généreuse pour les amateurs de versus fighting : entre l'arrivée de Samurai Shodown sur Switch et le mea culpa des développeurs de Guilty Gear Strive, il a de quoi faire. Malheureusement, le quota de bonnes nouvelle quotidiennes semble avoir été épuisé, et personne n'a de pièce de 100 yens sous la main...

À voir aussi : TEST de Samurai Shodown Switch : La lame de l'épée s'émousse sur l'hybride de Nintendo

Il est une fois de plus question de l'orfèvrerie Arc System Works, mais l'affaire concerne cette fois le superbe Granblue Fantasy Versus, le mix entre baston et RPG inspiré de la série mobile de CyGames.

Que les coeurs fragiles se rassurent : le jeu disponible depuis trois semaines au Japon (et qui a d'ailleurs réussi son lancement) maintient sa date de sortie européenne, prévue pour le 27 mars prochain, mais l'une des prestigieuses éditions physiques prévues pour le Vieux Continent dont nous vous parlions au mois de novembre vient officiellement d'être annulée par l'éditeur Marvelous, afin que le jeu "sorte dans les temps" :

Cette annulation est due aux contraintes de temps et à des problèmes rencontrés lors de la production de l'édition Premium. Nous savons que beaucoup de fans étaient impatients de la découvrir, et c'est avec un profond regret que nous vous annonçons que nous ne serons pas en mesure de la produire pour l'Europe.

Les joueurs du Vieux Contient que nous sommes devront ainsi se contenter d'une édition physique tout ce qu'il y a de plus standard, sachant que les deux versions numériques que sont la Digital Character Pass et la Digital Deluxe Edition restent maintenues par l'éditeur.

Les mordus de loot et autres collectionneurs qui se respectent pourront toujours se rabattre sur les Premium Edition en import, à $79,99 pour la version américaine (sur la boutique en ligne de XSEED), et à ¥15.700 pour la version japonaise (sur Amazon.jp). Et attention aux frais de douane hein.

Quelle que soit la version de vos rêves, Granblue Fantasy : Versus sera officiellement disponible le 27 mars 2020 sur PlayStation 4.