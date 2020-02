Guilty Gear Strive : Une refonte de l'interface annoncée après les premiers tests

Depuis son annonce lors de l'EVO 2019, le tout nouvel opus de la vénérable saga Guilty Gear a aiguisé les appétits des mordus de versus fighting 2D qui ne laissent rien au hasard. Si le jeu d'Arc System Works s'est laissé approché à différentes occasions, son apparition lors de l'édition 2020 du tournoi n'a pas manqué de faire réagir ses développeurs.

Guilty Gear Strive s'est ainsi dévoilé aux mains expertes de son archipel natal, en proposant d'incarner l'un des six combattants déjà dévoilés, à savoir Sol Badguy, Ky Kiske, May, Axl Low, Chipp Zanuff et enfin Potemkin.

Et si l'effet boeuf que le ce nouvel épisode procure sur le plan visuel ne s'est pas démenti, les joueurs n'ont pas manqué de hausser un sourcil plus qu'interrogateur en découvrant l'interface du jeu, et particulièrement la nouvelle jauge de R.I.S.C. Cette barre bien connue des joueurs se remplie au fur et à mesure que vous bloquez des attaques adverses, mais transforment ces dernières en Counter si elle vient à se briser.

Interrogé par Kotaku, le réalisateur du jeu Akira Katano a reconnu un accueil quelque peu frisquet :

La jauge de R.I.S.C. est l'un des aspects qui a le plus été critiqué lors des premières sessions de jeu, nous allons l'améliorer d'ici au printemps prochain. Nous pensons qu'elle affecte comme le reste la finalité du match, et doit donc être facile à lire.



Dans Guilty Gear, beaucoup de mécaniques modifient votre statut, et nous n'avons pas envie que le jeu apparaissent comme trop compliqué pour les joueurs. Nous allons tout faire pour éviter cela, tout en nous assurant que les joueurs aient le niveau d'information nécessaire à l'écran. Nous allons chercher un compromis en nous basant sur les retours des joueurs.

Gameblog n'ayant pas (encore) eu la chance de tâter du Guilty Gear nouveau, il nous tarde bien évidemment de découvrir le nouveau faciès de l'un des jeux de combat les plus attendus de l'année. À en croire le site officiel, Guilty Gear Strive est prévu pour la fin 2020 sur bornes d'arcade et PlayStation 4.