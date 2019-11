Granblue Fantasy Versus : Trois versions Collector annoncées pour l'Europe

Après nous avoir offert l'adaptation vidéoludique la plus fidèle à l'oeuvre d'Akira Toriyama avec Dragon Ball FighterZ, les horlogers suisses d'Arc System Works nous font actuellement déverser des litres de bave à chaque nouvelle apparition du prochain Guilty Gear.

Mais en attendant de savoir à quel moment nous pourrons découvrir la nouvelle itération de cette série de versus fighting chère à nos coeurs, il ne faudrait pas non plus trop vite oublier qu'un certain Granblue Fantasy Versus viendra user de tous ses charmes pour venir gratter une bonne note chez le père Joniwan.

Et parce que Marvelous semble particulièrement bien renseigné sur notre adepte du fétichisme en tous genres, la branche européenne de l'éditeur nous dévoile aujourd'hui pas moins de trois éditions Collectors plus ou moins physiques. Plutôt moins que plus, d'ailleurs.

Les plus matérialistes d'entre vous devront forcément se tourner vers la Physical Premium Edition (disponible dans notre galerie d'images) pour repartir avec une version boîte sur PlayStation 4, la bande son pressée sur CD, un artbook, une jolie boîte Collector ainsi que des codes permettant de télécharger quelques costumes, un thème pour votre console et des items pour Granblue Fantasy premier du nom.

Et parce que rien n'est trop beau pour vous faire les poches, Marvelous mettra également en vente deux éditions Collectors... numériques. Hum.

La Digital Character Pass Set inclura les thèmes, avatars et items déjà listés, mais aussi un pass de cinq combattants additionnels ainsi qu'un avatar tout ce qu'il y a de plus inédit.

Enfin, la Digital Deluxe Edition fera monter les enchères en ajoutant à tout ce contenu des versions numériques de la bande-son, de l'artbook, histoire de.

Si l'affaire vous paraît honnête ou juteuse, sachez que Granblue Fantasy Versus se pré-commandera exclusivement sur la boutique en ligne de Marvelous pour la version physique, et sur le PlayStation Store pour les deux éditions numériques, et ce dès le 3 décembre prochain.

Le jeu est quant à lui prévu pour le premier trimestre 2020, exclusivement sur PlayStation 4.