TEST du Lenovo Legion Y740 : Un Laptop de course à l'esthétique soignée

Dans le cadre de nos Tests de matériel PC, nous avons eu l'occasion d'avoir entre les mains un Lenovo Legion Y740. Un Laptop qui n'est pas passé inaperçu à la rédaction ne serait-ce que par son design de qualité. Pour le reste, nous avons réalisé la batterie de tests habituels pour voir ce qu'il a effectivement dans le ventre. Réponse ci-dessous !

La première chose qui intrigue et ce n'est pas Plume qui dira le contraire, c'est son design. Le Y740 est finalement assez sobre dans ses lignes mais il possède quelque chose de très élégant, aussi bien dans les matériaux utilisés que dans la forme de son châssis. Comme vous pouvez le voir dans les photos qui parsèment le test. L'ensemble est en aluminium de qualité et le Laptop n'affiche aucunement un côté gamer kitsch comme c'est parfois le cas avec des modèles de la concurrence. Sa relative discrétion passe notamment pas la finesse du produit, particulièrement fin pour sa catégorie (22 mm) et léger pour ce qu'il embarque avec ses 2,9 kg. Ses dimensions sont très exactement de 41,3 x 30,5 x 2,2 cm.

Quelques faiblesses du coté de l'écran

Le seul élément qui fait tâche résident en fait dans les grosses bordures de l'écran. Il s'agit d'une dalle matte de 17,3 pouces Full HD avec une fréquence de rafraîchissement de 144Hz. Jusque-là pas de soucis, le problèmes c'est que le type de bordure présent n'est plus d'actualité depuis plusieurs années et ça jure clairement avec l'esthétique épurée et soignée du reste du Laptop. Le contraste est aussi un poil en dessous (pour le prix) de ce qui se fait actuellement sur le marché. Par contre on saluera la possibilité d'incliner l'écran à loisir grâce à la disposition de celui-ci (voir les photos qui parsèment le test).

Un clavier de qualité

Le clavier est très bon mais attention toutefois il faut un petit temps d'adaptation pour s'y habituer car la disposition des touches n'est pas exactement la même que sur un clavier traditionnel. Les flèches directionnelles sont par exemple en dessous du pavé numérique, rien de bien gênant toutefois. Le retour des touches est bon, et bien que l'on soit assez loin du plaisir d'un clavier mécanique on a tout de même quelque chose de très qualitatif sous les doigts. Evidemment l'ensemble s'éclaire avec un système RGB qu'il est possible d'entièrement customiser grâce au logiciel ICUE. De toute façon une fois à la maison rien ne vous empêche de brancher un bon vieux mécanique (c'est ce qu'on conseille à chaque fois).

La tranquillité d'esprit pour plusieurs années

Ce Lenovo frappe fort avec sa configuration de compétition. Attention toutefois car il existe évidemment plusieurs modèles et celui du test était réellement une version haut de gamme avec :

Processeur : Intel Core i7-9750H,

: Intel Core i7-9750H, Carte Graphique : Nvidia GeForce RTX 2080 max-Q

: Nvidia GeForce RTX 2080 max-Q Mémoire : 32 Go de RAM

: 32 Go de RAM Stockage : 1 To de SSD et 1 To de HDD

Forcément avec ça il y a de quoi faire tourner dans les meilleures conditions les jeux récents d'autant plus facilement en 1080p.

Battlefield V Full Ultra/1080p : 115 FPS de moyenne et forcément avec le RTX On perd en moyenne 30 FPS.

Full Ultra/1080p : 115 FPS de moyenne et forcément avec le RTX On perd en moyenne 30 FPS. Metro Exodus Full Ultra/1080P : 90 FPS de moyenne

Très franchement difficile d'imaginer mieux pour du classique 1080p, l'avenir du jeu PC étant la 4K il y a de quoi être tranquille pour de nombreuses années.

Evidemment quand le PC tourne à plein régime sur un Metro Exodus ça a tendance à chauffer surtout du côté de la carte graphique. Fort heureusement le refroidissement est très bon même si dans le même temps toute la machinerie impose un certain nombre de décibels.

Pour une utilisation classique comptez environ 6 heures d'autonomie (internet/bureautique) et moins d'une heure sur un jeu vidéo gourmand. De toute façon un Laptop ne dépasse rarement cette autonomie et il vaut mieux compter sur une bonne vieille prise secteur, comme le fait l'ami Poufy.

Le coin des connectiques

Sur les façades on retrouve :

1xUSB 3.1 gen 2

2xUSB 3.1 gen 1

1xUSB Type-C

1xMiniDisplay Port

1xHDMI 2.0

1xethernet 1 USB Type-C

Prise écouteurs/micro 3,5 mm

Ici aussi c'est assez complet et il n'y a rien à redire d'autant que les ingénieurs ont eu l'intelligence de placer la prise secteur derrière le PC et non sur la façade droite comme souvent.

x x x x x EN RÉSUMÉ UN BEAU PRODUIT MALGRÉ UN ECRAN EN DEÇÀ Ce Lenovo Y740 est vraiment un produit de bonne qualité qui malgré tout n'est pas imparfait. Pour le prix (2500 euros) on aurait aimé par exemple un écran avec des bordures moins grosses et c'est d'autant plus dommage que cela jure totalement avec le reste du châssis qui propose un design épuré et de qualité avec des matières nobles. Pour le reste c'est clairement le genre de produit qui vous permet d'être tranquille pour les années à venir du jeu vidéo PC.

x x x xxxx x x x ON A AIMÉ : ON N'A PAS AIMÉ : Le châssis en aluminium et noblesse des composants.

Le design.

La finesse.

Sa configuration. Un poil bruyant.

Un écran en dessous (bordures et contraste moyen).