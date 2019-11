eFootball PES 2020 : l'eFootball.Pro se rapproche, l'AS Monaco accueille son 3e joueur

La saison 2 de l'eFootball.Pro League sur eFootball PES 2020 n'a pas encore débuté mais cela n'empêche pas les clubs concernés par cette nouvelle levée pour densifier leur roster. C'est notamment le cas du champion en titre, l'AS Monaco, qui a officialisé l'arrivée de son troisième et dernier joueur pour cette compétition.

Walid Rachid Tebane, champion du monde sortant sur la licence PES ( il a désormais dominé le globe à trois reprises) et Lotfi Derradji ne sont plus seuls. Orphelins de Jérémy Jaeger, qui a quitté la structure monégasque cet été, les deux représentants football de l'AS Monaco eSports ont accueilli ces dernières heures leur nouveau coéquipier, Kilyan Faucheux. Ce dernier n'est pas un inconnu sur la scène de la simulation de football de Konami, il a même été considéré (et l'est toujours, au vu de cette signature) comme un des prodiges futurs de ce jeu.

Seulement âgé de 17 ans, "Kilzyou" n'est pas un inconnu non plus pour ses deux coéquipiers : il évoluait avec eux au sein de la Neo eSports et avait même été pris sous l'aile d'"Usmakabyle". Après un passage dans l'univers du versus-fighting et de Street Fighter V - il a notamment représenté Fnatic - Kilyan Faucheux est revenu la saison dernière à ses premiers amours, le football virtuel. Il a notamment remporté l'étape régionale européenne (S2) de la PES League, aux côtés du champion de France 2016, Kamel "Kams" El Morabet (Neo eSports) et s'est hissé avec son teammate en finale mondiale.

C'est avec une immense fierté que je vous annonce ma signature avec l'@AS_Monaco ! 5 ans après notre rencontre je me retrouve avec mes coéquipiers @Usmakabyle et @Lotfi_Derradji dans une équipe pro❤️

Nous serons prêt pour l'@eFootballPro 👊 https://t.co/yNh8JXccgh - Kilzyou (@Kilzyou) November 20, 2019

On rappelle, même si le format de la compétition, le nombre d'équipes, ainsi que l'identité des nouvelles équipes entrantes n'ont pas filtré, que les organisateurs de l'eFootball.Pro nous avaient fait part, l'été dernier, de leur volonté de faire évoluer l'épreuve en 3 vs 3, contrairement à la Saison 1 (diffusée sur la chaine française ES1) où les rencontres se disputaient uniquement en 2 vs 2.

On saluera une fois de plus la créativité niveau com' de l'ASM, qui, comme pour les prolongations de contrat de Walid et Lotfi, l'a joué façon manga (Olive et Tom) pour annoncer l'arrivée de leur nouveau joueur. Reste à savoir désormais si ce trio permettra à Monaco de conserver le titre acquis la saison dernière.