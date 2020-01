TEST du Dell G3 15 : Un Laptop Gaming abordable pour jouer sans trop de retenue

Dans le milieu du Laptop Gaming il est difficile de trouver chaussure à son pied sans dépenser des mille et des cents. Très vite la note devient salée, mais il existe tout de même évidemment quelques modèles accessibles comme nous allons le voir avec ce G3 (modèle 3590) de chez Dell au format 15 pouces.

Evidemment pour ce prix là, Dell a dû faire quelques concessions notamment au niveau du design. Contrairement aux modèles plus haut de gamme, quand on découvre le Laptop pour la toute première fois il n'y a pas vraiment de fioritures. Le châssis est en plastique dans sa grande majorité, que ce soit pour le capot ou plus précisément l'arrière du Laptop. Seule la partie clavier se dote de ce qui semble être une dalle très fine en aluminium. L'objet en lui-même reste tout à fait classique dans son design. Les couleurs majoritaires sont l'anthracite et l'appareil se dote d'un liseré bleu pour faire écho au logo de la marque Dell. Très sobre et classique donc, car Dell a fait le choix de ne pas surjouer le coté Gaming.

Un écran en demi-teinte

De taille raisonnable, le G3 mesure 365.5 mm x 23. 2mm x 254 mm pour 2.34 Kg. Il coche donc toutes les cases pour être dans la vraie catégorie "ordinateur portable" puisqu'il entre aisément dans n'importe quel sac à dos de taille standard. Mine de rien c'est de plus en plus rare avec les Laptops Gaming. Ce G3 3 15 arbore une dalle IPS de 15,6' Full HD WVA. L'écran est très honnête même si évidemment pour son prix tout n'est pas parfait. Les couleurs sont par exemple peu profondes. Pour contrebalancer cela, les niveaux de noir sont excellents avec un rapport de contraste élevé d'environ 1100: 1. L'appareil souffre toutefois de quelques fuites de lumière, c'est particulièrement visible lors du visionnage d'un film avec des bandes noires.

De l'entrée de gamme sans "trop" de concessions

Le point fort de celui-ci c'est qu'il est très bien calibré d'office en sortie de boite et il n'y a pas besoin de jouer aux apprentis sorciers. Le modèle de test propose une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz ce qui est peu, mais il existe aussi un modèle en 144Hz (plus cher forcément). Bref l'écran n'est pas spécialement son point fort même si dans l'ensemble ça reste tout à fait honnête pour jouer.

Le sujet qui fâche en revanche, ce sont les hauts-parleurs qui souffrent d'un manque de basses flagrant et qui procurent des sons aigus à mon sens. On ne peut que vous recommander de vous équiper d'un bon casque ou de vos meilleurs écouteurs. Ou alors de brancher directement de bonnes enceintes si vous êtes à la maison.

Un clavier honnête

Le clavier est un clavier chiclet de bonne facture qui propose un rétro-éclairage bleu/blanc d'un bel effet. Le retour de touche est bon et une fois chez vous rien ne vous empêche comme on vous le conseille souvent de vous doter d'un "mécanique" pour de plus longues sessions de jeu. Le pavé tactile est lui aussi de bonne facture et il n'y pas grand chose à reprocher de ce coté-ci.

Connectique

Sur les tranches on retrouve :

2 ports USB 2.0

1 port USB 3.1

1 port USB 3.1 Type-C

Prise micro/casque

1 port HDMI

Un lecteur de carte SD

Il y a tout ce qu'il faut et la présence du lecteur de carte SD est un gros plus, trop souvent oublié même pour les Laptops haut de gamme.

Une configuration comme point fort

Venons-en maintenant a l'un des points forts de ce Dell G3 modèle 3590, à savoir ses composants.

Processeur : Intel Core i5-9300H (2,4 GHz / 4,1 GHz)

: Intel Core i5-9300H (2,4 GHz / 4,1 GHz) Carte Graphique : Nvidia GTX 1660 ti

: Nvidia GTX 1660 ti Mémoire (RAM) : 8 Go DDR4

: 8 Go DDR4 Espace de Stockage : 512 Go SSD (Deux baies de stockage internes sont disponibles)

Le processeur moyen de gamme offre de bonnes performances en jeu surtout qu'il est épaulé par une GTX 1660 ti qui est une très bonne carte. On a testé plusieurs jeux différents dont :

Resident Evil 2 (remake) : 100 FPS de moyenne en Full HD et options en ultra

Shadow of the Tomb Raider : 70 FPS de moyenne en Full HD et options en ultra (DX12)

Notre fidèle Metro Exodus : 65 FPS de moyenne en Full HD avec options très hautes (DX12)

Le Dell G3 propose donc de quoi faire avec les jeux actuels (Metro Exodus reste un modèle pour les benchmark à l'heure actuelle). Seule la RAM est un peu faiblarde et risque sans doute de vous poser quelques soucis avec les jeux les plus gourmands.

La solution de refroidissement se compose de deux ventilateurs de 50 mm et de deux caloducs, ce qui est suffisant pour refroidir tranquillement le châssis sans pour autant avoir l'impression d'être dans une salle des machines de porte-avion en termes de bruit. Le PC est pré-équipé du logiciel Dell Power Manager qui permet de faire quelques réglages sur les ventilateurs. Le logiciel permet aussi de pré-régler certaines options pour vos jeux afin de jouer dans des conditions optimales. Sinon vous avez le fidèle GeForce Experience qui permettra comme toujours de faire des pré-réglages sans perte de temps.

On en vient inévitablement à la batterie, on le sait c'est un point faible sur la grande majorité des Laptops Gaming. La capacité de la batterie est à 51 Wh et en utilisation classique le PC tient facilement les 6 heures. En jeu par contre et comme toujours cette batterie ne fera pas de miracle pas plus en tout cas que la concurrence. Il faut compter 1h30 grand maximum pour les jeux les moins gourmands. Il va donc très vite falloir trouver une place assise avec une prise dans votre train ou dans un lieu public.

x x x x x EN RÉSUMÉ UN PC ABORDABLE QUI FAIT LE JOB Le Dell G3 modèle 3590 fait certes des concessions pour son prix (il ne faut pas être trop gourmand) mais ça reste très honnête dans l'ensemble et c'est surtout une bonne plateforme de jeu qui permet de profiter des titres récents dans de bonnes conditions sans passer trop de temps dans les options graphiques. Son châssis ou encore son écran sont assez typiques et classiques pour cette gamme de prix. Le ratio rapport qualité/prix est assez intéressant et c'est un bon PC pour ceux qui veulent profiter d'un PC de jeu portable sans se ruiner.

x x x xxxx x x x ON A AIMÉ : ON N'A PAS AIMÉ : Un prix abordable pour une bonne configuration.

Son ration taille/poids.

Peu de bruit/bon refroidissement.

Son clavier. Un écran en demi-teinte.

Les hauts-parleurs.