FIFA 20 : Le rappeur Romeo Elvis crée un maillot pour Ultimate Team

Depuis quelques jours, du contenu inédit est proposé sur FIFA 20. Et ce dernier est l'oeuvre du rappeur belge Romeo Elvis, qui a tout simplement pensé et conçu un maillot pour le mode Ultimate Team.

Il ne vous reste plus que quelques jours (deux, très précisément) pour en profiter. En tout cas, on saluera une fois de plus l'expression de l'union entre le monde du rap et le football virtuel, qui s'est traduit par la collaboration entre le rappeur belge Romeo Elvis et la simulation FIFA 20.

Le premier, fan de foot, a notamment conçu un maillot réservé aux joueurs du mode Ultimate Team, un maillot s'inspirant dans les grandes largeurs du Borussia Dortmund, version années 90.

Si EA Sports joue les sponsors maillot, le logo de l'équipementier a laissé place à une inspiration du frère de la chanteuse Angèle. Romeo Elvis fait hommage avec ce maillot à son propre album, Chocolat et à son crew, avec le mot Strauss, présent sur la tunique. Disponible depuis le 17 novembre, cette création est à débloquer via le mode Clash d'Equipe, en dominant une équipe pensée par Roméo Elvis.