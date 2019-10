eSport : Jay-Z se lance en recrutant un champion du monde de FIFA

Le rappeur et milliardaire américain "Jay-Z" a fait ses premiers pas officiels dans l'eSport ces dernières heures. Comment ? En recrutant, via sa propre société de développement de talents, le champion du monde 2018 sur FIFA, Mosaad "MsDossary" Aldossary. Rien que ça.

Quand on veut se lancer dans un univers aussi vaste et riche que l'eSport, il vaut mieux frapper un grand coup. Encore plus si on en a les moyens. Et des moyens, le rappeur, milliardaire mais aussi mari de Beyoncé (bah oui, bah oui), Shawn Corey Carter, plus connu sous le nom de "Jay-Z" en a.

Via sa propre société de développement de talents, Roc Nation, d'abord portée sur la musique puis depuis quelques années sur la gestion de l'image et de la carrière de sportifs de renom via sa petite soeur, Roc Nation Sports (lancée en 2013) - qui compte notamment dans ses rangs la star de Manchester City Kevin De Bruyne, l'un des rappeurs et entrepreneurs les plus célèbres du globe s'est offert les services d'un champion du monde sur FIFA : le Saoudien "MsDossary", sacré sur le toit du globe en 2018. Rien que ça.

We're thrilled to welcome our first eSports client, 2018 FIFA eWorld Cup Grand Final winner & eSports Player of the Year, @msdossary7! Big things coming. 🎮⚽️ #RocFam pic.twitter.com/Ese6jLtIEb - Roc Nation Sports (@RocNationSports) October 9, 2019

C'est donc Roc Nation qui sera en charge, dorénavant, de la carrière du crack, libre depuis la fin de son engagement avec la structure Rogue. Reste à savoir comment va s'articuler l'avenir... esportif de "MsDossary".

Le joueur Xbox One ne rejoint pas une structure à part entière, hormis si Jay-Z décidait de sauter définitivement le pas, en créant une nouvelle sous-société, celle-ci uniquement dédiée à l'esport et donc, à la compétition. Il ne faut peut-être pas voir trop loin pour la suite des aventures de "MsDossary".

Manchester City étant sous le giron de Roc Nation Sports et le club anglais, champion d'Angleterre en titre, venant de signer un accord avec la structure Faze Clan, on peut aisément supputer que Mosaad Aldossary puisse finir par porter, dans un avenir plus ou moins proche, le maillot des Citizens.

Comme on dit, affaire à suivre.