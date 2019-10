TEST du casque Asus TUF Gaming H7 Wireless, le sans fil qui tient longtemps

Toujours dans l'optique de compléter nos tests de casques Gaming, nous avons eu l'occasion d'avoir sur les oreilles le Asus TUF Gaming H7. Un casque des plus confortable même quand on a une grosse tête, et qui possède par dessus le marché, une autonomie pour veiller jusqu'au petit matin.

Le ASUS TUF Gaming H7 est un casque massif à l'allure robuste arborant un châssis noir et de fines lignes oranges pour souligner le tout. Ce n'est clairement pas le casque le plus élégant que l'on a pu essayer, mais nous ferons avec. Disons qu'il annonce au moins la couleur, c'est le cas de le dire, et son orientation purement Gaming. Difficile de s'y tromper donc.

Le point de fort de sa taille impressionnante c'est qu'il est très confortable pour le crâne et ses petites oreilles. Très souvent avec un casque, au bout d'une heure ou deux, il arrive que l'on ressente une certaine pression désagréable sur nos oreilles ou même sur les tempes. Ici ce n'est heureusement pas le cas, et l'arceau du casque ne vient même pas compresser le dessus de la tête.

Un confort d'utilisation indéniable

Plus de casques devraient s'en inspirer. Quand on a une grosse tête, le port du casque peut en effet vite devenir un gros problème. La mousse à mémoire de forme pour les oreilles aide clairement à avoir ce côté agréable. Pour ce qui est des matériaux utilisés, ça respire la solidité avec du soft touch coté oreille et globalement de bonnes sensations au touché.

Une très bonne spatialisation

Pour les caractéristiques, le casque propose du sans fil surround virtuel 7.1 fonctionnant classiquement avec un dongle USB utilisant une connexion sans fil à 2,4 GHz. Le 7.1 virtuel fonctionne très bien et apporte une plus-value importante en plein jeu. Ceci permet d'identifier énormément les sons. Dans un jeu comme Hunt : Showdown c'est une véritable bénédiction. Le son est clair, les basses sont bonnes, la scène sonore très large.

Une voix claire

Qui dit casque Gaming dit aussi microphone pour communiquer ; ainsi sur la partie gauche, en plus des commandes pour augmenter le volume, couper le micro ou mettre en marche le casque, on retrouve le micro amovible. La clarté de la voix est bonne et la réduction du bruit ambiant fonctionne plutôt très correctement là aussi. Pour ceux qui ont lu notre test du Omen Mindframe PRIME, on est sur une qualité supérieure.

Enfin on notera l'autonomie excellente, plus de 15 heures sans compter qu'il est évidemment possible de le brancher en mode filaire.

x x x x x EN RÉSUMÉ UN CASQUE QUI VOUS VEUT DU BIEN Le Asus TUF Gaming H7 Wireless est un bon casque Gaming, pour 120 euros vous aurez assurément ce qui se fait de mieux du côté confort d'utilisation sur vos oreilles. Le design par contre ne transpire pas l'élégance (ça reste subjectif) mais le coté Gaming est un poil trop visible. Dans l'ensemble c'est une bonne pioche et à moins de vouloir viser dans le très haut de gamme, ça reste un casque Gaming de choix.

x x x xxxx x x x ON A AIMÉ : ON N'A PAS AIMÉ : Le confort d'utilisation.

L'autonomie.

Bon micro.

Le surround virtuel 7.1. Le design.

Sa taille.