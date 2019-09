TEST du casque Omen Mindframe PRIME : Le plaisir d'avoir les oreilles au frais VOL. 2

En début d'année nous avions pu tester le casque Omen Mindframe qui avait pour particularité d'avoir un système pour refroidir les oreilles. Eh bien sachez que ce même constructeur Omen a sorti une version 2.0 baptisée Prime. L'occasion pour nous de voir si les défauts du premier modèle avaient tous disparus.

Pour rappel le casque Omen Mindframe propose un système assez unique de refroidissement (FrostCap) permettant d'éviter d'avoir les deux oreilles en surchauffe en cas d'utilisation prolongée. Contrairement à ce que propose le Razer Kraken Tournament Edition, qui lui possède un système de gel refroidissant, ici il s'agit d'un système thermoélectrique à effet peltier pour évacuer la chaleur. Et globalement le système est impressionnant.

Malgré tout la version première avait quelques problèmes notamment au niveau de son micro ainsi que le souci de condensation après une dizaine de minutes d'écoute seulement. Moi-même ou encore Romain dans le coin, qui craignons la chaleur sommes clairement la "cible" de ce genre de périphérique.

La disparition des défauts du premier casque

La version 2 baptisée Prime pour l'occasion propose une version améliorée de technologie de refroidissement FrostCap la rendant supérieure à la précédente. Pour épauler la fiabilité de celle-ci, de nouveaux coussinets d'oreilles à refroidissement passif évacuent la chaleur de la peau de manière plus optimale que l'ancienne version. Résultat ? La condensation désagréable du premier appareil n'est plus présente. La structure reste au sec et nous n'avons plus l'impression d'avoir passé la nuit dans une voiture une nuit entière d'hiver. L'autre problème qui n'est cette fois pas entièrement résolu mais qui améliore toutefois grandement les choses : le micro. La réduction du bruit ambiant est globalement de bien meilleure qualité. Coté enregistrement ce n'est pas ce qui se fait de mieux mais ça fait entièrement le job pour avoir des discussions fluides pour jouer.

Un casque de bonne qualité

Niveau sonore, pas de grands changements mais c'était de toute façon d'une belle qualité d'origine. On a donc quelque chose de très honorable avec une scène sonore très large, des aigus et des bas médium très détaillés. Les graves sont très présents sans "envahir" vos oreilles. Le rendu sonore est de qualité donc et fait son office à la fois à l'écoute d'un film, un beau morceau de musique classique et bien entendu dans un jeu.

Coté design, OMEN a fait le choix d'abandonner le RGB pour éviter la chauffe. La sensation de chaleur a d'ailleurs totalement disparu. Le casque n'est pas encore disponible mais nul doute qu'il risque d'être un beau succès.

EN RÉSUMÉ UNE VERSION PRIME QUI RÉSOUT VOS PROBLÈMES ! OMEN a vraiment travaillé vite pour proposer une version 2 de qualité. Au point qu'il en est presque rageant d'avoir acheté la première version. L'Omen Mindframe Prime est donc une belle promesse pour l'été prochain et globalement même pour les longues soirées dans un jeu un poil trop stressant. La sensation de frais est bien présente et le rendu sonore est de bonne qualité. Un joli produit au final.

ON A AIMÉ : ON N'A PAS AIMÉ : Un système de refroidissement plus performant.

Plus aucune condensation.

Beaucoup moins de chauffe.

Le RGB a disparu. Le prix toujours de 200 euros.