Noël 2019 : La rédac' vous offre ses TOPS et FLOPS Jeux Vidéo de l'année

C'est Noël. La dinde est encore chaude... dans votre estomac. Les papiers-cadeaux déchirés et les épines de sapins éparpillées attendront que la digestion soit passée. Vous voulez profiter. Et nous sommes là pour vous aider, tout en vous rappelant que, d'ici une semaine, nous serons entrés dans une nouvelle année.



Avant de s'embrasser sous le gui, la rédaction vous livre ici, son bilan personnalisé. Ses rédacteurs ont compilé, comme le veut la tradition, leurs préférences et déceptions pour 2019, qui bientôt ne sera plus qu'un lointain souvenir, ainsi que leur(s) attente(s) principale(s) pour 2020. Au terme de ce dossier, vous saurez tout du parcours de chacun ces douze derniers mois. Et aurez peut-être les larmes aux yeux (de rire ?) face une vidéo inédite réalisée par l'ami Poufy...



En vous remerciant une fois encore de votre fidélité, de votre bienveillance générale, de votre compréhension et en vous souhaitant par avance la meilleure fin d'année possible, et bien entendu une bonne lecture !



PS : Nous vous invitons cette fois encore à discuter de ce qui vous a plu et déplu en 2019 dans les commentaires ci-dessous !

Camille Allard

La cuvée 2019 fut très bonne et réellement une belle année pour le PC. Parler de fin de gen sur cette plateforme n'a pas de sens et c'est l'un des gros avantages qui ne me fera, entre autres, jamais lâcher ma souris et mon clavier. Très clairement, il y a de quoi se rouler par terre (pour réutiliser les métaphores de Thomas) de plaisir avec les jeux que j'ai pu toucher. Quelle belle année en somme !

TOP

Sans conteste, difficile de parler de cette année 2019 sans y mettre Planet Zoo en haut du panier, tant ce titre est un véritable délice. Le studio Frontier a su y montrer tout son savoir-faire en reprenant la recette parfaite côté construction de Planet Coaster tout en y ajoutant un aspect gestion poussé et profond des animaux et du personnel du zoo. On passe des heures et des heures à peaufiner et améliorer notre parc et il est difficile de bouder son plaisir à admirer les animaux évoluer que l'on a passé un temps fou à créer. Planet Zoo est une vraie piqûre de joie dans la vie et la simple musique du menu principal suffit à elle seule à vous donner le sourire jusqu'aux oreilles.

Plus qu'un simple jeu vidéo, j'ai un peu vécu A Plague Tale comme une expérience à part, un peu entre le film, le jeu vidéo et le roman. Il a en effet réussi à me faire vibrer par sa direction artistique à tomber par terre et la grande beauté de son récit. Il s'agit là d'un très beau voyage pour les sens et une représentation du Moyen-Âge qui n'a pour l'instant pas son pareil dans le jeu vidéo. Bravo Asobo et vive la France !

Le retour en grande forme du studio Crytek après une longue traversée du désert. C'est vraiment le must-have en termes de coopération et un véritable petit bijou artistique et technique. C'est bien simple, j'en suis à plusieurs centaines d'heures sur Steam et j'ai l'impression de n'être jamais totalement rassasié. Armement type western, tactique de groupe, attente dans l'ombre à guetter le moindre bruit de pas... Tout simplement jouissif.

FLOP

Je triche un peu et je rajoute le jeu au flop seulement car il n'est pas sorti en 2019 mais c'est très clairement l"un des jeux que j'attends le plus pour l'année 2020 qui arrive ! Une véritable claque technique qui risque bien d'aspirer une grande partie de mon temps libre l'année prochaine. Et encore une fois, cocorico puisque signé du studio Asobo !

J'avais misé beaucoup d'espoir sur le jeu, puisque j'avais bien apprécié le premier en coopération. Et ce fut malheureusement la douche froide en y jouant. Ni fait ni à faire, il s'agit là d'un concentré de tout ce qui m'agace dans le jeu vidéo moderne. Bref une belle déception.

JEU LE PLUS ATTENDU DE 2020

Le retour du classique de chez Paradox Interactive mais volume 3. Gérer son royaume, jongler avec les prétentions territoriales de ses vassaux, partir en croisade... Le jeu s'annonce comme remodelé sur bien des aspects alors forcément il y a de quoi soulever ma curiosité. Encore un titre qui ne va pas arranger mon amour inconditionnel pour le Moyen-Âge et qui va donner du grain à moudre à la rédac. Eh oui.