Noël : Notre sélection de 3 jeux à déposer sous le sapin sur Xbox One, PS4, Switch et PC

Il n'y a rien à faire, la sanction tombe sans distinction chaque année à la même époque : la fin de l'année arrive, et il convient donc de vous montrer d'une générosité sans égale avec vos proches. Et parce que c'est toujours vous le "gamer" de service, lesdits proches comptent une fois de plus sur votre connaissance intestable du milieu pour trouver les jeux qui feront les meilleurs présents "physiques" à mettre au pied du sapin, en plastique ou en bois véritable. Détendez-vous et essuyez ces gouttes de sueur qui perlent sur votre front : Gameblog est là pour vous aider à garder la face, une fois encore.

PlayStation 4

Ce qui est pratique avec la console de Sony, c'est que même le grand-oncle Norbert voit à peu près de quoi il retourne, tant la marque aura réussi à s'infiltrer dans les esprits, profitant d'un statut presque synonymique avec le concept de console. Tu sais tonton, la PS4, ce sont les jeux bleus, comme tes pilules !

Parce que chaque famille doit supporter son Camille à elle, il y aura forcément dans votre entourage l'un ou l'autre jeune adulte pour se remémorer l'époque ou ce bon vieux Crash Bandicoot était au sommet du game, ce qui ne le rajeunira probablement pas. Et parce que personne ne souhaite prendre le risque de se mesurer au roi Mario Kart, Activision a préféré déterrer une valeur sûre en ressuscitant cette année Crash Team Racing d'entre les morts. 20 ans ont passé, et les joutes n'ont pourtant rien perdu de leur vigueur. En plus, existe-t-il meilleure plate-forme pour renouer avec l'ancienne mascotte non-officielle que la dernière PlayStation en date ? En plus, si vous n'avez pas l'occasion de vous fâcher avec votre cousin, ce n'est pas vraiment Noël, n'est-ce pas ?

Notre test de Crash Team Racing : Nitro Fueled sur PS4

S'il est une leçon que nous pouvons tirer des trois milliards et demi de téléfilms low budget centré sur le miracle de Noël qui seront diffusés cette année sur vos chaînes de télé (source : Gameblog), c'est que le pouvoir de la nostalgie n'est comparable à aucun autre : il ressoude les couples, fait naître les bébés, soigne les chiens, et vous fait racheter des jeux que vous connaissez pourtant par coeur. Cela tombe bien, Capcom profite de votre faiblesse pour ravaler la façade de Resident Evil 2, et ainsi vous permettre de replonger dans votre enfance et/ou adolescence. Des hurlements stridents, une ville en feu et des lambeaux de chair projetés à chaque décharge de chevrotine : rien ne rappelle plus Noël qu'une bonne apocalypse virale.

Notre test de Resident Evil 2 sur PS4

Plutôt que de vous entre-déchirer sur la situation politique de notre beau pays, cette année, pourquoi ne pas lancer un grand débat sur votre trilogie Star Wars préférée ? Vous verrez : l'animation est garantie, et la discussion laisse moins de cicatrices. En plus, vous parviendrez peut-être à tisser des liens entre les adorateurs de Ryan Johnson et certains bords politiques, allez savoir. Du coup, lorsque les esprits seront échauffés et les noms d'oiseau de sortie, vous dégainerez comme un prince Star Wars : Jedi Fallen Order, qui a le bon goût de s'intercaler entre les épisodes III et IV, histoire de ne froisser personne. Ainsi, toute la famille vous rejoindra au coin du feu pour enterrer la hache de guerre, et cracher sur le Holiday Special. Magique, on vous dit.

Notre test de Star Wars : Jedi Fallen Order sur PS4