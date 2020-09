Petit tour des derniers achats de cet été en photo. Comme d'habitude désormais, avec le moins de photos possibles pour ne pas surcharger les serveurs de Gameblog, mais aussi une reflexion sur la pertinence desdits achats. Chauffe Marcel !

Et comme d'habitude, on commence avec de la lecture. Et le dernier volume de Wonderland, du magazine avec le SOFOOT de juin et son ITW d'Adil Rami et des adversaires des bleus au mondial 2010, le dernier Blandice, mais aussi pas mal "d'échantillons" de BD gratos récupérés chez divers libraires. Bien évidemment, si les magazines et les échantillons ne sont plus lus, ils seront jétés dans la bonne benne, celle du papier. Pour leur redonner une seconde vie.

Les livres, j'ai encore un peu de mal à voir leur côté polluant. Alors qu'ils le sont un max hein ! Entre les roulements dans les rayons qui imposent des cadences infernales aux imprimeurs, il y a pas mal de pertes ! Mais vu leur potentiel de relecture infinie (Je continue encore à lire des ouvrages qui ont presque 30 ans) leur emprunte carbonne vaut le coup à mes yeux. Et j'ai donc choppé une série complète, 10 comics DC, pour 5¤ pièce.

Malgré le prix en gros sur la couverture, c'est un excellent achat. Il y a plusieurs tomes complets, avec des réçits "indépendants" (un bien grand mot dans le millieu du comics...), parfois 400 pages de lecture pour 5e quand la même chose vaut entre 40 et 60¤ à l'achat en couverture dure... il y a une jolie illustration sur la tranche. De plus, sur certaines séries comme les BATMAN, le format de cette édition est plus grand que le format original... Une superbe affaire, avec des très bonnes histoires. Mention spétiale au Superman Red Son, mon préféré, assurément.

Quelques goodies ensuite. Du LEGO Mario ! Je n'ai pas acheté les sets les plus chers, inintéressants à mes yeux, mais les petits sachets de "minifigs" de méchants. J'ai eu le poisson, et j'ai réussi à reconnaitre les deux tortues ! Avec Gel sur les mains avant et après la session "tatage de sachet". Aussi, la encore, des objets polluants, en plastique, mais avec un sacré potentiel de "rejouabilité" encore une fois.

J'ai choppé un nouveau short NBA pour déambuler à la maison les jours d'oisiveté. Chez Bershka, pas du tout la même qualité que ceux du confinement, mais pas mal avec les logos géants, dans l'esprit du short de Seattle que j'avais choppé il y a 6 mois. Pas vraiment un besoin mais plutôt un coup de coeur. Puis je l'ai déjà porté un max. Parceque s'il est vrai que l'industire de la mode fait quelques effets d'annonce en ce moment, elle aussi devra repenser totalement son existence pour tenter efficacement de sauver la planete. Personellement, je consome, mais je pense que ça reste plutôt raisonable dans ce domaine. Vous pouvez voir le short en photo, avec les logos des Knicks, des Lakers, du Heat et du Thunder. C'est une femme sur la photo car une partie de cette collection de fringues était unisexe : L'occasion de vous remontrer quelques poses féminines plus ou moins lascives sur ce blog ! :3

Enfin, du jeu vidéo ! AVec les DLC de DOAX3 Fortune, qui font de la suite de ce jeu une arnaque. Les deux nouvelles nymphes donc, mais aussi quelques costumes DLC, débloqués dans les deux jeux avec un seul achat, sauf celui de Nyo censuré dans la suite. L'emprunte carbonne est ici plutôt importante malgré la petite taille des fichiers, car ces derniers sont probablement stockés depuis un moment sur un serveur informatique qui tourne H24...

Et enfin, du jeu ARCADE avec une nouvelle session sur la borne INJUSTICE ARCADE, avec l'ami BBALI cette fois-ci . Pas mal de doublons au sein de la même session, ça fait rager ! ET j'avais déjà, de plus, les deux SUPERMAN... Mais bon j'ai eu la meilleure carte de toutes, ma préférée : Les "FEMMES FATALES" ! Difficile de juger de l'emprunte carbone de ces cartes, même si elle doit être plutôt importante : C'est probablement imprimé aux USA, et il faut la faire tourner, la salle d'arcade, la climatiser aussi... Encore un cruel dilemme...

Espérons qu'un jour, nous pourrons trouver un équilibre entre nos besoins et notre consommation.

A la prochaine, zoubis !