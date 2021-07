Développé par le studio polonais The Farm 51 (Get Even, Painkiller : Hell & Damnation, NecroVisioN), Chernobylite a débuté son histoire en tant que projet interne du studio, sans aucun éditeur. Pour le financer, une campagne Kickstarter a d'ailleurs été menée en juin 2019, afin de récupérer 100.000 dollars. Finalement, plus de 148 000 dollars seront empochés par le studio afin de lancer le chantier de ce RPG narratif en vue à la première personne qui se déroule en pleine zone d'exclusion de la centrale de Tchernobyl, tout comme la mythique série S.T.A.L.K.E.R.. D'ailleurs, pour brosser les fans d'ambiance post-apo dans le sens du poil, les développeurs ont largement communiqué sur le fait que certains endroits marquants de la zone avait été laser-scannés pour une précision absolue, à l'image de certains coins de la ville de Pripyat. Après 3 ans d'un développement forcément bousculé par l'épidémie de COVID-19, le jeu est enfin entre nos mains : voici notre verdict.

Dans Chernobylite, le joueur incarne Igor Khymynuk, un physicien qui était employé à la centrale de Tchernobyl en 1986 lorsque le célèbre accident nucléaire du mois d'avril eut lieu. Mais lors de cette tragédie, Igor a perdu sa femme Tatyana qui s'est mystérieusement volatilisée. À la suite de nombreux rêves et cauchemars un peu trop réalistes, Igor décide donc de retourner sur les lieux du drame 30 ans après, afin de savoir, enfin, où est passé son épouse. Malheureusement, le premier tour au coeur de la centrale se finit mal, et Igor réalise qu'il va avoir besoin d'aide avant de pouvoir retenter sa chance. C'est ici qu'intervient le joueur, dont le rôle va être de transformer Igor en un véritable Stalker endurci, à la tête d'une équipe de premier ordre, afin de pouvoir aller retrouver sa dulcinée.

Concrètement, le jeu va se partager entre des journées passées à arpenter les différents secteurs de la zone d'exclusion à la recherche de ressources, de recrues potentielles, et d'indices sur ce qui a pu arriver à Tatyana ; tandis que les soirées seront passées à crafter et à booster nos compétences. En effet, il va falloir transformer l'entrepôt qui nous sert de planque en une véritable usine d'armement, doublée d'un hôtel de charme. Grâce à notre récolte de la journée, on va pouvoir construire de très nombreux équipements, qu'il s'agisse d'outils (pour débloquer les meilleurs benchs), ou d'établis pour assembler des armes et leurs améliorations, des munitions, des cuirasses pour se protéger, des trousses de soins ou encore des groupes électrogènes. Le problème, c'est que personne n'aime vivre au milieu d'une usine d'armement, et il va donc également falloir rendre le tout confortable pour booster le moral de nos équipiers.

DON'T WORRY, BE HAPPY

Chaque équipier aura une jauge de satisfaction qui sera dépendante du confort de notre base, et de l'alimentation. Ainsi, il sera crucial de pouvoir nourrir correctement nos compères, mais également de transformer notre entrepôt en un petit nid douillet. Cloisons, purificateurs d'air, systèmes antiradiations, lits king size, télévision, plantes vertes et fauteuils moelleux seront autant de postes où l'on devra utiliser nos ressources pour s'assurer de la loyauté de nos sidekicks. Ces derniers sont d'ailleurs particulièrement importants, puisqu'ils vont pouvoir nous confier des missions à remplir, mais aussi améliorer nos skills en échange de nos points de compétence. Un revolver qui fait plus mal, des déplacements plus discrets, ou encore un crafting plus économe en ressources seront des impératifs pour s'en tirer au cours de l'aventure, or, chaque personnage aura ses spécificités.

Le hic, c'est qu'en début de parcours on ne sera accompagné que d'un seul personnage, qui pourra tout à fait nous laisser tomber si on prend trop de décisions qui lui déplaisent. De même, en fonction de notre aventure et de nos choix lors des différents jours, on pourra rencontrer, ou pas, certains compagnons. L'objectif est d'avoir idéalement 5 équipiers, afin de pouvoir remplir tous les rôles lors de la grande mission finale. Plus on arrive à faire grossir les rangs de notre équipe, plus on pourra booster les compétences d'Igor dans divers domaines, ce qui va s'avérer crucial pour pouvoir envisager sereinement la fin de partie. Car si les premiers jours dans la zone s'apparentent à une jolie promenade en forêt, plus le temps passe, et plus la zone va se montrer hostile. Les soldats du NAR seront ainsi plus nombreux et bien mieux équipés, tandis que le nombre de monstres et autres mutants va littéralement exploser. Pire, les phénomènes météo adverses tels que les orages créés par la Chernobylite, (une mystérieuse substance qui prend la forme de cristaux verts, et qui sera au coeur de l'intrigue) vont eux aussi se multiplier. Enfin, sachez qu'ici la mort fait entièrement partie du gameplay, puisqu'à chaque trépas, on se retrouvera dans une dimension alternative où il sera possible de modifier tous les choix faits depuis le début de la partie, moyennant quelques cristaux de Chernobylite.

Внимание, внимание !

Pour vous donner une idée, sachez que le jeu prend environ une trentaine d'heures, et qu'il faudra environ 25 jours (in-game) afin de pouvoir rassembler les éléments nécessaires pour mener à bien la mission finale. Plusieurs fins sont au programme, mais malheureusement, seul vos choix réalisés lors de l'ultime mission sont pris en compte. Si on ne dira rien de l'intrigue pour éviter tout spoiler, sachez que Chernobylite propose une histoire particulièrement léchée qui sent bon le thriller de science-fiction. Si vous avez apprécié la série Dark sur Netflix, le dernier jeu de The Farm 51 devrait être votre came. Chaque matin, après un bon café, on devra choisir quelle partie de la zone d'exclusion sera au menu du jour. Les alentours de la centrale sont divisés en une dizaine de zones qui vont accueillir l'action, mais dont la taille n'est finalement pas si énorme. Après environ 15 jours (toujours in-game), l'exploration va laisser place à un sentiment d'être à la maison, puisqu'on connaîtra presque chaque recoin de la zone. Pourtant, il est difficile de se plaindre. En effet, les décors sont particulièrement immersifs, grâce au soin apporté à la modélisation, et aux qualités graphiques du jeu. On en profite pour préciser que Chernobylite est compatible avec le DLSS, ce qui permettra aux propriétaires d'une GeForce RTX d'avoir droit à de gros gains de performances. À titre d'exemple, le jeu tournait tranquillement à 75 fps en 4K sur notre PC, tandis que notre 3080 n'affichait que 65% de charge.

C'est clairement un bon point, puisque la grande majorité du temps dans la zone sera dévolu au tourisme et à l'exploration, afin de ramasser les matériaux indispensables à l'artisanat. Pour faciliter la chasse au trésor, on dispose d'un compteur Geiger doublé d'un scanner qui mettra en surbrillance les ressources se trouvant dans un certain rayon autour de nous. L'autre partie de notre emploi du temps sera dévolue au combat, qui prend la forme d'un FPS classique. Grâce à nos fouilles, ou via les ateliers d'armes construits dans notre base, on pourra assembler et améliorer nos pétoires. Globalement le challenge des combats n'est pas très élevé, et quelques tirs dans la tête suffiront à venir à bout de la plupart des ennemis avec des armes aussi basiques que le revolver ou l'AK-47. Néanmoins, chaque meurtre entamera la jauge de moral de notre héros, et il faudra alors regonfler cette dernière à coups de potions idoines, concoctées à base de champignons irradiés. La seconde option offensive est d'utiliser la furtivité. Accroupi dans le noir, Igor est alors relativement invisible aux yeux des ennemis qu'on pourra ensuite aller estourbir par derrière. Néanmoins, cette option est impossible à mettre en oeuvre sur les soldats du NAR les plus lourdement armés, ou sur les monstres. Ceci dit, quel que soit votre opposant, l'I.A. ne fera pas des merveilles, et la stratégie ennemie consistera trop souvent à nous foncer dessus entre deux rafales d'arme automatique.