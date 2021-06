Planet Zoo est la référence en terme de jeu de gestion... de Zoo et même franchement en matière de gestion tout court. Ce nouveau pack (DLC) intitulé Pack Afrique, qui est centré... sur l'Afrique permet une nouvelle fois d'apporter son lot de nouveautés avec notamment 5 nouveaux animaux : le Fennec, le rhinocéros blanc du Sud (une race sur le point d'être malheureusement éteinte), le suricate, le manchot du cap et... le scarabée sacré ! Evidemment c'est aussi une bonne opportunité pour le studio Frontier d'ajouter pas moins de 180 nouveaux éléments d'environnement à thème pour personnaliser votre parc. Comme toujours, une grande attention est apportée sur les nombreux détails, que cela soit directement sur les animaux ou bien sur les bâtiments eux-mêmes. Le jeu permet en plus toutes les folies avec la possibilité de créer une oasis au milieu du désert et autres subtilités du genre pour rendre son parc unique. On sent que le studio Frontier a vu les choses en grand et fait honneur au continent africain par un choix judicieux d'espèces et de possibilités. Le choix par exemple, d'inclure le fameux rhinocéros blanc est une excellente chose. Car outre le fait d'apporter un animal supplémentaire à s'occuper, cela fait prendre conscience au joueur que cette espèce est sur le point de disparaître, avec moins d'une dizaines d'entre eux restant à travers le globe. Rafraichissant (malgré la thématique africaine), ce DLC apporte un véritable nouveau souffle et finalement il ne manque plus que les oiseaux pour que Planet Zoo devienne parfait.

par Camille Allard