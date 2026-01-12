Comme chaque semaine, Netflix fait le plein de nouveautés à l'instar de Prime Video, Apple TV ou encore Disney+, pour ne citer qu'eux. La plateforme SVOD a d'ailleurs prévu une année XXL avec une tonne de films et séries. Quelques programmes inédits évidemment, mais aussi et surtout le retour de plusieurs séries et licences adorées et déjà bien installées. Cette semaine, les abonnés auront le droit à une collection de films issue d'une licence légendaire qui a su traverser les âges, mais aussi le retour d'une série appréciée et une grosse nouveauté.

Tous les films Netflix du 12 au 18 janvier 2026

S'il y a plusieurs films cette semaine comme le thriller dramatique L'origine du mal ou encore le film d'action Le Flic de Belleville, c'est surtout une franchise légendaire qui va marquer les esprits. Suite à un partenariat entre Amazon MGM et Netflix, c'est toute la collection des James Bond qui arrive sur la plateforme, soit plus d'une vingtaine de films. Des grands classiques du cinéma d'action et d'espionnage aux derniers blockbusters, tous les films seront désormais réunis. James Bond est l'une des rares licences à avoir réussi à tenir autant de temps au fil des années. Le premier film remonte tout de même à 1962 avec un 007 alors incarné par la légende Sean Connery. Plusieurs acteurs se sont par la suite passé le relais, notamment Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan ou encore récemment Daniel Craig. Pour l'heure, la licence est au point mort, les cinéastes sont toujours à la recherche de la perle rare pour incarner le célèbre agent. Alors en attendant, vous pourrez vous faire une grosse séance de rattrapage sur Netflix.

14 janvier L’origine du Mal Jumeaux Le Flic de Belleville

15 janvier Collection James Bond

16 janvier The Rip



Toutes les séries de la semaine du 12 au 18 janvier 2026

Côté séries, Netflix est un peu plus timide mais nous offre tout de même deux jolies sorties. Dans un premier temps, c'est l'émission épisodique The Boyfriend qui revient avec une saison 2 attendue par les fans. Les amateurs de fiction pourront quant à eux découvrir une toute nouvelle série, Les Sept Cadrans d'Agatha Christie. L'intrigue se déroule dans une sublime demeure où, lors d'une soirée, l'impensable arrive : un meurtre. Une jeune femme va alors mener l'enquête afin de découvrir qui est l'auteur du crime. Le rôle de la pétillante détective est confié à la jeune actrice Mia McKenna-Bruce (Kidding, Persuasion). Elle sera entourée de figures bien connues du cinéma comme Helena Bonham Carter (Sweeney Todd, les films Alice), Martin Freeman (saga Le Hobbit, Harry Potter, plusieurs films Marvel) ou encore Corey Mylchreest (Sandman, My Oxford Year). Du très beau monde donc à retrouver dans cette nouvelle saga sur Netflix.

13 janvier The Boyfriend - Saison 2

1 5 janvier Les Sept Cadrans d’Agatha Christie

16 janvier Comment traduire cet amour ?



Source : Netflix