Longtemps inespérée, la présence de la série des Yakuza sur consoles Xbox est désormais une réalité. Et si les joueurs Xbox peuvent depuis plusieurs mois rattraper progressivement leur retard, en ce qui concerne la saga numérotée principale, ils peuvent depuis quelques jours seulement découvrir la fin (jusqu'à nouvel ordre) de la saga de Kazuma Kiryu, le héros historique. Scénaristiquement déjà, le jeu du Ryu Ga Gotoku Studio fonctionne toujours aussi bien que lors de sa sortie sur PS4. Les dernières aventures du Dragon de Dojima sont à la fois captivantes et émouvantes et bénéficient d'une atmosphère sensiblement différente de celle des autres volets, liée à son déroulement dans la petite ville portuaire d'Onomichi (d'aucuns diront que Yakuza 6 est le plus Shenmue des Yakuza). Techniquement parlant, le jeu ne peut pas cacher qu'il a essuyé les plâtres du Dragon Engine et la sortie quasi simultanée de la version remasterisée de Judgment sur Xbox Series X|S souligne que Yakuza 6 aurait eu besoin d'un tel traitement (les 60 fps manquent terriblement ici). Cela étant dit, les joueurs Xbox qui ont récemment découvert la série de SEGA et qui l'apprécient auraient le plus grand des torts de passer à côté de Yakuza 6 : The Song of Life.

par Romain Mahut